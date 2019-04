Lavori in centro, ci pensa il prefetto: sì al rinvio. Nessun intralcio per i ponti di Pasqua e 1° Maggio

«Anche secondo i vigili del fuoco occorre fare verifiche sotto le strade, lo hanno scritto in una lettera che ho già provveduto a inviare al Comune». Il prefetto Giovanni Bruno lo aveva fatto presente nel summit venerdì scorso: per i lavori in via San Lorenzo, via Chigi e via Fattungheri c'è un problema di sicurezza. E quindi destinati a slittare.

Passa così anche la linea dei quattro consiglieri di maggioranza - Gianmaria Santucci e Sergio Insogna di FondAzione e Vittorio Galati e Fabrizio Purchiaroni del gruppo misto che avevano chiesto all'assessore Laura Allegrini il rinvio per evitare disagi a commercianti e turisti a San Pellegrino in Fiore. C'è dell'altro, però. «Su via Cardinal La Fontaine continua Bruno la riapertura sarà consentita solo ai mezzi fino a 3,5 tonnellate, ma bisogna stare attenti: vanno portati via i materiali di risulta e quelli che arriveranno saranno più pesanti».E questo è un altro passaggio contenuto nella missiva dei vigili del fuoco, che Bruno riprende in quella inviata a palazzo dei Priori: «Attesa l'imminente operazione di sgombero delle macerie con l'utilizzo di mezzi pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nonché l'inizio di lavori di rifacimento della pavimentazione interessante le vie Fattungheri, Chigi e San Lorenzo scrivono i vigili a titolo cautelativo si ritiene necessario che la verifica venga estesa alla parte ipogea delle predette vie». Carotaggi non solo via Chigi dunque, come ipotizzato, ma su tutte e tre.E non solo, perché il prefetto che anche ieri era in consiglio comunale - chiede di più. «Al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, determinate da possibili voragini scrive Bruno al Comune prima di avviare qualunque attività di ammodernamento» bisogna fare le verifiche.E poi suggerisce come: «Attraverso la selezione di alcuni indicatori (numero di cavità, profondità della calotta, dimensioni planimetriche caveali ecc.) o con le modalità ritenute più opportune. In aggiunta - conclude - considerato che il centro è interessato da cavità sotterranee», si dovranno «estendere le verifiche di cui si tratta a tutte le strade che interessano l'area».