Giovedì 24 Febbraio 2022, 05:45

Lavori di ristrutturazione all’ex cinema Eliseo, assolto l’ex assessore del Comune di Montefiascone Massimo Ceccarelli. L’imprenditore era stata accusato di abuso e reati contro il testo unico dell’edilizia per lavori effettuati tra il 2016 e il 2018 in uno stabile di corso Cavour. In particolare il presunto abuso, secondo l’accusa, sarebbe stato commesso durante i lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione della facciata del fabbricato un tempo adibito a cinema. Ceccarelli, difeso dall’avvocato Enrico Valentini, però è stato assolto da tutti i reati contestati così come erano stati già assolti il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune e un altro dipendente. Per loro l’assoluzione arrivò prima, perché durante l’apertura del dibattimento, correva l'anno 2019, furono prosciolti per insussistenza delle accuse. Accusati e assolti insieme a Massimo Ceccarelli e al tecnico del comune anche la proprietaria della stabile in questione e l’ingegnere che aveva redatto la relazione tecnica e la Scia. Questo è solo l'ultimo dei procedimenti a carico dell'imprenditore di Montefiascone che da anni si trova coinvolto in guai giudiziari.