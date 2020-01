Lavori alla Loggia e danni su piazza San Lorenzo: area transennata e sopralluogo della Sovrintendenza

Piazza San Lorenzo, cattedrale e palazzo dei Papi, scende in campo la Soprintendenza.

Per domani è previsto un summit insieme al vicario generale della Diocesi, don Luigi Fabbri, e i vigili del fuoco per decidere il da farsi. Intanto il sindaco Giovanni Arena ha firmato un'ordinanza per far transennare la parte sotto la loggia, «che comunque resta fruibile, così come la zona museale», assicura don Luigi.

L'ordinanza del sindaco prende spunto dal rapporto del comando provinciale dei vigili del fuoco dello scorso 19 dicembre sulla loggia del palazzo papale, «in cui si è valutato a vista lo stato degli elementi costruttivi della stessa riscontrando nel breve periodo la possibilità di distacchi e cadute di frammenti lapidei».

Vale anche come messa in mora, ai fini del risarcimento in caso di danni. L'atto è articolato in tre punti. Intima alla Diocesi di «mettere in atto quanto richiesto nel rapporto dei vigili del fuoco circa l'interdizione dell'area si legge - e l'apposizione di recinzione a due metri dalla parete stessa», di non utilizzarla «fino a quando non verranno ripristinate le normali condizioni di sicurezza» e di «effettuare immediatamente le verifiche delle mutate condizioni statiche della loggia e in particolare accertare le condizioni della struttura e di conseguenza effettuare tutti i lavori necessari alla messa in sicurezza della stessa».

Un percorso concordato, come commenta il vicario della Diocesi. «Venerdì spiega ci sarà un incontro con la Soprintendenza e i vigili del fuoco: si comincia a mettere in sicurezza. Stiamo facendo i passi necessari dopo quanto emerso nei mesi scorsi. E' tutto programmato, va transennata la parte sotto dove devono essere effettuate ulteriori verifiche. Stabiliremo come procedere insieme alla Soprintendenza, è un cammino iniziato da tempo, l'ufficio tecnico ha già spiegato qual è la situazione».

Che sarà comunque fruibile. «Le transenne conclude don Luigi Fabbri - resteranno per qualche giorno. Nessun allarmismo, è una cosa che andava fatta. Speriamo che anche il restauro avvenga il prima possibile».



