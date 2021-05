Lavori all'acquedotto, domani a Viterbo molti quartieri senz'acqua

Attenzione domani all'interruzione dell'erogazione dell'acqua. Talete ricorda che domenica 23 maggio ne di Viterbo verrà eseguito un intervento programmato di manutenzione straordinaria per lo spostamento di due condotte principali di distribuzione, provenienti entrambe dal serbatoio denominato "480", che servono numerose zone ed utenze del capoluogo viterbese (Barco, Murialdo, Cappuccini, Grotticella, Mazzetta, Ponte dell’Elce, Cassia Sud). Al fine di permettere l’intervento si renderà necessario interrompere per l’intera durata dei lavori il flusso idrico potabile. I lavori avranno inizio a partire dalle ore 8 e termineranno, salvo imprevisti, alle ore 20 della stessa giornata e l’interruzione idrica avverrà per tutta la durata dell’intervento. Sarà istituito il servizio idrico alternativo con autocisterne e con serbatoi, che saranno posizionati in via Ippolito Nievo (nei pressi dell’area commerciale), in Piazza Atleti Azzurri d’Italia (piazzale sottostante il PalaMalè – Piscina Comunale), in via della Mazzetta (nei pressi dell’oratorio), via Romiti (nel parcheggio adiacente la Questura) e in Loc. Ponte dell’Elce (nel parcheggio all’inizio di via Santa Maria dell’Elce).

