Asfalti sotto l'albero. Partiti in città alcuni lavori di rifacimento delle strade. Se ne sono accorti gli automobilisti che ieri percorrendo via dell'Industria al Poggino, in direzione centro, non hanno dovuto come ormai abitudine compiere lo slalom tra i giganteschi crateri per evitare di spaccare le ruote. Buche sparite. Una lingua di asfalto nuovo è stata stesa lungo tutto l'asse centrale. Bisogna precisare che non si tratta di interventi previsti dal Comune, quelli al Poggino in particolare dovrebbero partire a primavera come da cronoprogramma, ma di lavori di ripristino a carico di una società elettrica e che alla fine dovrebbero riguardare solo uno dei due sensi di marcia. Solo una metà, quindi.

Nell'attesa sempre meglio di niente, soprattutto per quanto riguarda il tratto di strada che costeggia il cantiere delle pensiline fotovoltaiche, tra l'incrocio di via degli Escavatori e via Duilio Mainella (traversa per la Cassia), il piu danneggiato.

Sono del Comune invece i lavori in corso in largo Marconi, una delle aree interessate alle prime asfaltature annunciate dalla nuova amministrazione. Una zona che si presentava ormai come bombardata. Il cantiere è stato aperto martedì e già domani dovrebbe essere tutto finito, in tempo per la notte di San Silvestro, quando nella vicina piazza della Repubblica a partire dalle 22.30 si svolgerà uno dei tre concerti previsti per salutare l'arrivo del nuovo anno. Gli operai ieri lavoravano a pieno ritmo. L'area per ora è chiusa al traffico. A breve invece in base agli annunci di palazzo dei Priori dovrebbero partire le asfaltature all'incrocio con la Grotticella, alla rampa della superstrada e in via Rossini.

Poi se ne riparlerà a primavera, allora toccherà, oltre a via dell'Industria, come detto, alla rotatoria di Pesci, a via Alessandro Volta, alla Tangenziale Ovest, all'ingresso della città a nord e sud della Cassia, a via della Grotticella tutta, alla Tuscanese, a via Aldo Moro e a via Monfalcone.