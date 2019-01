Latitante fermato a Orte dalla Polstrada: era ricercato con condanne per 11 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era ricercato dal 2015 ed era sempre riuscito a farla franca. Un latitante albanese di 37 anni è stato arrestato dalla polizia stradale di Orvieto, dopo essere stato fermato e controllato, nel pomeriggio di ieri, nei pressi del casello di Orte (Viterbo).Come riferisce la Polstrada l'uomo, alla guida di una Nissan Qashqai con a bordo anche la compagna della stessa nazionalità, è apparso subito nervoso agli agenti, che hanno deciso di procedere ad un accurato controllo anche in commissariato.È così emerso che a carico del trentasettenne, senza fissa dimora, pendeva un mandato di cattura emesso dal tribunale di Roma per un cumulo di pene - per un totale di circa 11 anni - relative a reati commessi in varie parti d'Italia, in particolare detenzione e spaccio di stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi, evasione, falsa attestazione a pubblico ufficiale.L'uomo, trasferito nel carcere di Viterbo, deve scontare quattro anni e sei mesi di reclusione.