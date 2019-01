Piscina comunale senz'acqua, il sindaco Arena: «Se domani non riapre, rescindo il contratto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se lunedì non riapriranno, interromperò ogni mediazione». Il sindaco Giovanni Arena ha esaurito la pazienza con la Larus: il 14 gennaio sarà il giorno della verità. I responsabili della società che gestisce il centro sportivo comunale, incontrando il primo cittadino, hanno garantito il riavvio delle attività, avendo ultimato i lavori di manutenzione necessari per ottenere il certificato di prevenzione antincendi. Peccato che per far ripartire la piscina nonché le attività della palestra manchi l'acqua. Talete ha chiuso i rubinetti dopo che non state pagate bollette per circa 40mila euro.Finché il debito non verrà saldato, la società idrica non riallaccerà i contatori. E, stando alle informazioni trapelate, non sembra che il dovuto sia stato saldato. Non ci sarebbero quindi le condizioni per far ripartire l'impianto chiuso dal 3 gennaio. «Questa vicenda si trascina ormai da troppo tempo. Non riesco a capire - ragiona a voce alta Arena - come la passata amministrazione abbia potuto rinnovare la concessione alla società, visto che già aveva 120mila euro di debiti. Abbiamo concesso dilazioni per rientrare ma, delle cinque tranche concordate, ne è stata pagata solo una. Dopodiché, al vecchio passivo se ne è aggiunto del nuovo. Al momento, stando ai conti che ho fatto fare agli uffici, lo scoperto nei confronti del Comune si aggira a circa 200mila euro». Senza contare, appunto, le fatture non versate a Talete.«Ho cercato di venire incontro alla Larus ma sembra che non ci sia la volontà o la possibilità di andare avanti. E l'interruzione dell'acqua significa che orami si è toccato il fondo. Se per lunedì non saranno riusciti a riallacciare la fornitura, tornando a fornire un regolare servizio, non mi resterà - annuncia il sindaco - che raccogliere tutta la documentazione per inviarla alla Corte dei Conti e alla Procura». Quello che ora più preoccupa il primo cittadino è la continuità del servizio. «Sono già troppi i disagi patiti dai soci che da giorni non possono usufruire di piscina e palestra. Per non parlare di quanti hanno sottoscritto un abbonamento annuale. Non voglio - continua - che si ripeta un'interruzione del servizio. Quindi, ho già contattato la Federazione italiana nuoto per capire come intervenire nell'attesa di un eventuale nuovo bando. Ma saranno i legali e il segretario generale del Comune a indicarmi la via da seguire».