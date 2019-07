Lancio con paracadute: a Pisa l'abilitazione per gli allievi marescialli della Scuola sottufficiali di Viterbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lancio con paracadute, concluso per 146 allievi marescialli del XX corso della Scuola sottufficiali dell'esercito di Viterbo la fase di abilitazione al lancio ad apertura automatica, tenuto al centro addestramento paracadutismo di Pisa.L'attività ha caratterizzato il mese di giugno per i futuri comandanti di plotone dell’Esercito italiano. Seguiti dal personale del Centro paracadutismo della Brigata “Folgore”, il corso è stato articolato in due fasi: la prima, di tre settimane, relativa all’addestramento a terra, e la seconda, una settimana, dedicata agli aviolanci.Durante la prima fase, oltre a un’accurata preparazione fisica, l’addestramento tecnico specifico ha riguardato il “comportamento a terra” (preparazione del lancio prima dell’imbarco a bordo del vettore), il “comportamento a bordo del vettore”, poi il “comportamento in uscita” (uscire correttamente dal velivolo e mantenere la giusta posizione del corpo fino all’apertura del paracadute), il comportamento durante la discesa e quello in atterraggio.Nella quarta settimana (2° fase) gli aviolanci veri e propri. Nei giorni 24, 25, 26 e 27 giugno a Pisa, presente il generale Pietro Addis, comandante della Sse, e il colonnello Cristian Margheriti comandante del Reggimento allievi, gli allievi marescialli e i rispettivi comandanti hanno effettuato i previsti lanci da aeromobili dell’Aeronautica.Un’ulteriore esperienza per gli allievi del XX corso “Certezza” nel percorso formativo finalizzato a dotarli degli strumenti professionali idonei al ruolo di junior leader che andranno a ricoprire nell’ambito delle unità dell’Esercito.