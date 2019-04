Lancia oggetti contro i carabinieri e spacca a testate il finestrino della gazzella. Un 34enne di Valentano è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento.



La scorsa notte, i carabinieri sono intervenuti per una lite in famiglia. Da quanto si apprende il 34enne si sarebbe scagliato contro i famigliari per cui è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Alla vista dei militari, l’uomo ha perso il controllo e ha iniziato ad afferrare alcuni oggetti contenuti in casa, lanciandoli contro di loro.



Bloccato e portato in macchina, il 34enne ha dato una testata violenta al finestrino della gazzella e lo ha rotto. E’ stato quindi trasportato a Belcolle. L’uomo, ubriaco, è stato poi arrestato. Ieri, il giudice ha convalidato l’arresto nel corso della direttissima e il 34enne è attualmente rinchiuso a Mammagialla. © RIPRODUZIONE RISERVATA