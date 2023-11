Lunedì 13 Novembre 2023, 03:55

Lampioni accesi in piazza San Faustino, i residenti tornano a vivere il cuore del quartiere anche di sera. Nei giorni scorsi il Comune ha messo finalmente in funzione il nuovo sistema di illuminazione. La parte centrale della piazza che di notte rimaneva completamente al buio, adesso è sotto la luce. «Dove c’è bellezza, dove c’è luce, non c’è degrado. È davvero bellissima», ha commentato dal proprio profilo Facebook la sindaca Chiara Frontini per celebrare l’evento. Un post accompagnato dalla foto che mostra il nuovo look di piazza San Faustino by night.

L’accensione dei lampioni era un evento attesissimo dagli abitanti e dai titolari delle attività che si affacciano sulla piazza. Un intervento complementare al rifacimento della pavimentazione di piazza San Faustino, via Maria Santissima Liberatrice e piazza della Trinità. Lavori partiti un paio di anni fa per un valore di 839mila euro. Quegli interventi si erano conclusi da tempo ormai, ma la luce che sarebbe dovuta arrivare subito dopo la fine dei cantieri ancora non si accendeva.

I punti della piazza in cui andavano installati i lampioni sono rimasti vuoti per mesi, nonostante fosse tutto predisposto. Al posto dei lampioni giganteschi buchi a terra, occupati da grandi tubi di plastica a forma di cilindro: alcuni chiusi, altri aperti utilizzati come cestino per gettare cartacce e bottiglie di birra vuote, e altri scheggiati che si erano trasformati in un pericolo, visto che qualsiasi persona passandoci vicino rischiava di farsi male. “Luminarie sì, lampioni no”. L’anno scorso per Natale alcuni commercianti si erano sfogati così con il Messaggero, spiegando di aver scritto al Comune per avere notizie sui lamponi, ma di non aver ricevuto informazioni esaurienti. Alla fine dello scorso settembre la sindaca aveva poi preannunciato l’attivazione delle luci a San Faustino in Consiglio comunale, subito dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in cui Frontini ha illustrato gli interventi che il Comune sta mettendo in campo per le sue competenze. Tra questi il potenziamento dell’illuminazione pubblica.