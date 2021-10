Flaminia, Sciamanna cento volte rossoblù: presto altrettanti gol. Il club festeggia il bomber gentiluomo

Giovedì 28 Ottobre 2021, 20:34 - Ultimo aggiornamento: 21:07

E' il momento delle celebrazioni e di nuovi arrivi nello staff tecnico della Flaminia Civita Castellana. Jacopo Sciamanna ha festeggiato domenica scorsa nella gara vinta contro lo Scandicci le 100 presenze con la maglia della società civitonica. L'attaccante del club rossoblù è andato oltretutto in gol contro i toscani festeggiando nel migliore dei modi questo importante traguardo.

Nel corso delle cinque stagioni ha messo a segno 47 reti diventando così uno dei più prolifici attaccanti della storia del calcio locale.Sciamanna, classe 90, è anche un giocatore dal comportamento esemplare in campo, nel corso della cinque stagioni ha collezionato due soli cartellini gialli e nessuna espulsione. In carriera tra serie D e Lega Pro ha realizzato finora 97 reti e dunque per lui è vicino un nuovo traguardo.

«Sono contentissimo - ha tenuto a dire il giocatore - giocare tante partite con questa maglia è una meta prestigiosa per la mia carriera. Ringrazio la società e i tifosi per il loro sostegno». Francesco Bravini presidente della Flaminia Civita Castellana si è detto «felice di poter festeggiare con Jacopo questo importante traguardo. Professionista serio, ottimo calciatore e grande persona, ha dimostrato in questi anni il suo attaccamento ai colori rossoblù e per questo lo celebriamo e ringraziamo di cuore».

Domenica prossima al Madami prima del fischio d'inizio della gara contro il Lornano Badesse, al giocatore sarà consegnata da parte della società la maglia rossoblù con il numero 100.

Il professor Adriano Bianchini è il nuovo preparatore atletico della Flaminia. Da ieri lavora al fianco del tecnico Federico Nofri. Bianchini diplomato all'Isef nel 1988 ha la qualifica di preparatore atletico ottenuta presso Centro federale di Coverciano nel 1992 e quella di allenatore calcio Uefa B nel 1998. Ha svolto anche la funzione di preparatore atletico calcio dal 1991 al 2003, con Viterbese, Gubbio, Latina, Frosinone, L'Aquila.

Dal 2005 al 2020 ha fatto parte dello staff tecnico della società Lazio e si è occupato di preparazione e principalmente della prevenzione e del recupero degli infortuni dei calciatori della prima squadra; ha svolto anche il ruolo di responsabile della preparazione atletica della squadra. Dal 2004 al 2013 ha collaborato con la clinica Villa Stuart di Roma prima come responsabile della preparazione atletica riabilitativa e poi come consulente.