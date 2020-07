Lago di Vico, traversata a nuoto per tutelare la qualità dell'acqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è svolta ogg la seconda traversata del lago di Vico organizzata dal comitato "Non ce la beviamo", a cui hanno partecipato venti atleti, per richiamare l’attenzione sulla tutela dell’acqua.Tra i presenti il campione olimpionico Roma 1960 Giuseppe Avellone e il fondatore del Nuoto Fondo Italia 1968 Antonello Asmone (Lazio Nuoto). Andrea Celestini, il primo a toccare la spiaggia di Caprarola, ha dichiarato che è stata una traversata di 5000 metri impegnativa per le correnti.«Il contesto naturale in cui si è svolta la traversata - dice il Comitato - è stato scelto per evidenziare l’urgenza di interventi per la tutela e il ripristino delle caratteristiche dell’ecosistema del lago di Vico minacciato da monocolture industriali che utilizzano fertilizzanti chimici e pesticidi e dalla necessità di mettere in atto pratiche agricole tipiche, rispettose per l’ambiente».