Lago di Bolsena, salvati dai carabinieri due turisti francesi in difficoltà

Due turisti francesi sono stati tratti in salvo dai carabineri dopo esser rimasti, a bordo di una canoa, in balia delle onde del lago di Bolsena (Viterbo). I due sono stati avvistati durante una perlustrazione nautica dalla motovedetta dei carabinieri, che naviga sul lago di Bolsena, in un momento in cui non era frequentabile a causa dei fortissimi venti di tramontana.



I militari hanno notato in lontananza una canoa in grande difficoltà e non in grado di fronteggiare le onde e il vento, ma neanche di chiedere aiuto. Una volta avvistati sono stati raggiunti a due miglia dalla costa e sono stati tratti in salvo. Si tratta di due coniugi francesi di 71 e 72 anni, che imprudentemente si erano spinti oltre la riva, rischiando seriamente per la loro vita.



Sono stati condotti a riva, al porto di Bolsena, unitamente al recupero della loro canoa.