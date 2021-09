Si finge invitato al matrimonio per rubare nelle auto, arrestato 45enne ternano

Lunedì 6 Settembre 2021, 11:58

Si finge un invitato al matrimoninio per mettere a segno furti nelle auto parcheggiate, arrestato 45enne ternano.

I carabinieri della stazione di Soriano nel Cimino in collaborazione con i carabinieri del Norm della compagnia di Viterbo, hanno arrestato un ladro seriale specializzato in furti all’interno di auto parcheggiate durante i matrimoni. Nelle settimane scorse vi erano state molte segnalazioni nei comuni della zona sud della Tuscia, al che i carabinieri della stazione di Soriano hanno organizzato un servizio di osservazione.

Durante il ricevimento tenuto d'occhio dai militari è arrivato un uomo con una Mercedes, munito di coccarda da cerimonia. L'uomo vestito elegante ha partecipato al brindisi per poi allontanarsi furtivamente verso il parcheggio dove avrebbe iniziato a osservare le auto in sosta, fino ad individuare quella dove rubare all’interno. Pensando di non essere visto ha rotto il vetro e rubato alcuni oggetti.

Prima di essere fermato dai carabinieri lo hanno arrestato.