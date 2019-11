Ladri tentano il colpo a Marta approfittando del maltempo

Sventato una furto, la notte scorsa, in un capannone di stoccaggio di prodotti ittici nella zona industriale di Marta. I ladri avevano preparato un colpo grosso, in una delle più importanti rivendite della provincia di Viterbo e che aveva già subito furti per decine di migliaia di euro. Speravano di approfittare delle condizioni meteo proibitive, invece quando hanno iniziato a forzare la porta hanno fatto scattare l'allarme. Il proprietario ha subito chiamato i carabinieri, che erano di pattuglia anche per fronteggiare l'emergenza maltempo. Una pattuglia della compagnia di Montefiascone è giunta sul posto in pochi minuti, i ladri erano già riusciti a scappare ma senza portare via niente.

