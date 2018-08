Ladri “sfortunati" a Orte: individuati e bloccati dai carabinieri dopo il furto in una cava

di Ugo Baldi

Tre ladri sono caduti nella rete dei carabinieri a Orte. Dovranno rispondere dell’accusa di furto. Si tratta di tre malviventi residenti nella provincia di Roma, specializzati in questo tipo di reati.



I militari delle stazioni di Orte e Vasanello nel corso di un controllo notturno per arginare il fenomeno dei furti, hanno intercettato un camion che trasportava due macchinari per la lavorazione del marmo, dal valore di circa 150 mila euro l’una. Vengono utilizzate per tagliare le lastre di marmo o di travertino rubate ed erano state rubate in una cava-laboratorio della zona.



Il conducente del mezzo, messo alle stette, non ha saputo giustificare la provenienza del materiale che trasportava e nè dove era diretto. I carabinieri, insospettiti dal suo comportamento, hanno voluto vederci chiaro e hanno approfondito gli accertamenti. Nel frattempo è stato ampliato il raggio d’azione per individuare altri complici: era impossibile che l’autista del camion potesse aver agito da solo.



A pochi chilometri dal posto di blocco è stata individuata un’auto con a bordo due persone, provenienti dalla stessa zona di residenza dell’autista del camion. Anche loro non hanno saputo giustificare la loro presenza a Orte a quell’ora. Tutti sono stati messi a dispozione dell'autorità giudiziaria. Probabilità i tre hanno agito con il sopporto di un basista e per caricare i mezzi hanno utilizzato un montacarichi di proprietà dell’azienda.

