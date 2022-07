Venerdì 22 Luglio 2022, 05:45

Sono entrati di giorno in un appartamento a Montalto di Castro per tentare un furto, ma sono stati cacciati dagli inquilini. È accaduto nel pomeriggio di ieri poco dopo le 16 in via Tito Livio, dove due malviventi con il volto coperto hanno fatto irruzione in una dei tanti villini a schiera presenti sulla via.

I proprietari, marito e moglie anziani, si sono trovati in casa i due intrusi e questi hanno finto di essere carabinieri. «Ho visto questo signore in camera da letto - ha detto l’anziano - e diceva di essere un carabiniere che stava cercando qualcosa». A quel punto la moglie ha urlato attirando l’attenzione della nipote e dei vicini che sono subito accorsi in casa.

I malviventi, vedendosi braccati, si sono dati alla fuga a piedi con la nipote degli anziani che li rincorreva per le vie della cittadina gridando «I ladri, i ladri». La scena l’ha vista un gruppo di ragazzini che stavano giocando nel campo sportivo nei pressi dell’abitazione. «Abbiamo visto correre un uomo con una maglietta nera e i pantaloncini verdi verso la strada Castrense - hanno detto i giovani - poi si è tolto tipo una maschera ed è sparito. Una donna li rincorreva dietro urlando».

A quel punto in una manciata di minuti sono giunti i carabinieri della stazione di Montalto e di Pescia Romana che hanno ascoltato le prime testimonianze di quanto accaduto e si sono subito messi alla ricerca dei fuggitivi. Le ricerche hanno interessato tutta la zona a nord di Montalto fino al bivio della rotatoria con Canino e Tuscania, ma dei ladri, al momento, nessuna traccia.

Al centro sportivo sono installate delle telecamere comunali di sorveglianza, ma sono rivolte verso il campo da basket. Avrebbe invece ripreso la fuga di uno dei ladri la telecamera di un bar adiacente la strada Castrense, dove è stato visto fuggire proprio in quella direzione.

Fortunatamente il tentato furto non ha causato gravi conseguenze per gli inquilini, ma la paura è stata tanta. Un mese fa, di sera, sempre nella stessa via, i ladri erano entrati in un villino portando via oggetti di valore. In quella circostanza gli inquilini non erano in casa, al loro rientro avevano trovato tutto a soqquadro.