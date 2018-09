La zona a traffico limitato in via San Lorenzo divide anche i negozianti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ztl in via San Lorenzo, «così non va». Sul come le sfumature sono diverse, ma il coro è quasi unanime. La maggioranza dopo un'accesa discussione ha deciso di rivedere gli orari stabiliti dalla precedente amministrazione e di mettere i varchi elettronici nelle principali piazze del centro per liberarle dalle auto. E i commercianti della zona sono concordi, perché la situazione attuale non è accettabile.Via San Lorenzo, ecco cosa ne pensa chi ci lavora. «Così com'è dicono dal Caffè San Leonardo la ztl non funziona. Tanto che ha fatto chiudere qualche attività in più. Lo stop alle auto va bene ma dalle 20 in poi e la domenica tutto il giorno, perché è il momento in cui gira più gente. Durante la settimana qui non passa nessuno». Di chiudere del tutto non se ne parla, «anche se come idea sarebbe giusta. Il problema è che qui non siamo mica a Siena. Bene le piazze senza auto: è una questione di decoro e poi i parcheggi ci sono». Dal Fornaio Parea, il più antico della città, confermano: «Non ci siamo, la ztl attuale non va bene. Soprattutto nei mesi più freddi così com'è ti ammazza. Nel mio caso, nessuno parcheggerebbe al Sacrario per venire qui a prendere un filoncino di pane. Per non parlare delle multe: c'è gente che ha giurato di non passarci più, qui». Il varco attivo va bene d'estate, «ma dalle 18 in poi, anche nel fine settimana o quando ci sono eventi. Non come a Santa Rosa, quando hanno chiuso la via e qui non è passato nessuno. Insomma, servirebbe una chiusura graduale, in orari più intelligenti».Un salto in piazza del Gesù: al 13 Gradi la ztl andrebbe bene da marzo a ottobre, al limite dicembre con il Christmas village di Caffeina. «Chiudere in inverno, senza fare iniziative per attirare gente spiegano è un suicidio. Devono inventarsi qualcosa per questo periodo. Così com'è la ztl ha funzionato solo d'estate. Per le piazze senza auto invece okay tutto l'anno». Ancora in via San Lorenzo, da Accessori Mario Pilli chiuderebbero del tutto. «Però bisogna dare incentivi per non far chiudere, ripristinare i bagni in piazza San Lorenzo, curare la via, che deve diventare un giardino. Il quartiere è bellissimo ma da valorizzare. Bisogna fare come a Orvieto o Trastevere. E poi devono ascoltarci». Entrando in via San Pellegrino c'è Artistica, il laboratorio di ceramica: qui la ztl va bene così com'è. «La crisi commentano non credo dipenda dalla ztl, che va bene così. Basti guardare via Cavour: le auto passano, ma le attività chiudono da anni».