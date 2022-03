Venerdì 18 Marzo 2022, 06:15

La Viterbese si affida al fattore esterno per cercare di salvare il salvabile. Domani a Pontedera la squadra gialloblù affronta la prima di due trasferte consecutive dove spera di ottenere punti pesanti per staccare il Grosseto, ultimo in classifica, e raggiungere una posizione più confortevole in vista dei playout che ormai sembrano sempre più certi.

" Il problema è quello del gol - ha detto il tecnico Alessandro Dal Canto - ci sta che la squadra non sia tranquilla in questo periodo, dobbiamo giocare con delle linee di gioco semplici. Comunque, vista anche la squalifica di Murilo, davanti potrebbe cambiare qualcosa in vista della partita a Pontedera". Dato che rientrerà in difesa anche Luca Ricci, squalificato martedì scorso, la squadra gialloblù potrebbe schierarsi nuovamente con una retroguardia a tre presentando in attacco un tridente formato da Volpicelli, Bianchimano e Polidori.

La Viterbese cercherà di sfruttare il fattore esterno, visto che l'ultima sconfitta lontano dalle mura amiche risale allo scorso 7 novembre in occasione della partita di andata contro la Pistoiese. Sempre in trasferta è arrivata lo scorso 16 febbraio anche l'ultima vittoria della Viterbese nel delicatissimo scontro diretto contro il Grosseto vinto per 1-0 grazie ad un calcio di rigore realizzato da Volpicelli.

In occasione della trasferta di domani non potrà andare in panchina il direttore sportivo Mariano Fernandez, che come come si legge nel comunicato del giudice sportivo ha ricevuto una "inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale fino a tutto il 28 marzo, ricevendo anche 250 euro di multa, per essere entrato sul terreno di gioco e aver proferito frasi irriguardose nei confronti dell’arbitro; dopo la notifica del provvedimento di espulsione continuava nelle proteste proferendo ulteriori frasi irriguardose nei confronti del IV ufficiale".

Domani a centrocampo potrebbe tornare titolare il giovane francese Michel Adopo, che ha saltato la partita di domenica scorso contro la Pistoiese perché non al meglio. Il Pontedera è in una posizione di classifica tranquilla e vuole vincere domani per tentare l'assalto alla zona playoff. Da tenere d'occhio il capocannoniere del campionato Simone Magnaghi, che già all'andata realizzò due reti.

Con un comunicato diffuso ieri mattina, la società di via della Palazzina ha espresso anche le proprie condoglianze alla famiglia dell'ex presidente gialloblù Angelo Deodati scomparso nei giorni scorsi. Deodati è stato presidente della Viterbese dalla stagione 1992-93 alla stagione 1995-96 ed ha avuto il grande merito di riportare la società gialloblù tra i professionisti dopo 25 anni conquistando la promozione in Serie C2 nella stagione 1994-95 dopo la storicavittoriaa Perugiacontrola Pontevecchio allenata da Serse Cosmi. Dopo un campionato in C2, culminato con la sconfitta nei play-off promozione contro il Giulianova, aveva poi ceduto la società ad Angelo Menghini.