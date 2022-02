Sabato 19 Febbraio 2022, 06:25

Non c'è tempo per fermarsi a pensare alla vittoria di Grosseto. La Viterbese rimane in piena zona playout e domani sarà costretta a fare punti anche contro la capolista Modena. La Viterbese torna allo stadio Enrico Rocchi dove non vince dallo scorso 21 novembre contro il Gubbio e dove, nelle ultime cinque partite, ha rimediato due scialbi pareggi contro Fermana e Carrarese e tre sconfitte contro Virtus Entella, Pescara e Teramo, per un totale di 5 reti messe a segno e 11 subite.

A centrocampo rientrerà Adopo, partito dalla panchina mercoledì scorso a Grosseto. A fargli posto dovrebbero essere Mungo o Iuliano, tenendo conto anche del fatto che mercoledì prossimo la Viterbese sarà di nuovo in campo nel recupero casalingo contro l'Olbia non disputato lo scorso 15 gennaio. Sempre a centrocampo dovrebbe essere confermato invece il lituano Linas Megelaitis. Quest'ultimo era stato cercato in estate proprio dal Modena, poi la spuntò la Viterbese. Rimane invariata invece la difesa a tre, che sarà composta come al solito da D'Ambrosio, Ricci e Martinelli che anche in una gara molto spigolosa come quella di mercoledì scorso a Grosseto hanno dato prova di grande esperienza e affidabilità. In attacco c'è ballottaggio tra Polidori e Bianchimano per il ruolo di prima punta davanti a Volpicelli che avrà licenza di spaziare per tutto il fronte offensivo. Sarà ancora assente il brasiliano Otavio Murilo, che sconterà la seconda giornata di squalifica dopo l'espulsione arrivata nei minuti di recupero della partita persa contro il Teramo domenica scorsa allo stadio Enrico Rocchi.

Il giudice sportivo ha anche inibito fino al prossimo 22 febbraio e combinato una multa di 500 euro al direttore generale gialloblù Francesco Pistolesi in seguito alla gara di Grosseto perché "dopo essere stato richiamato ripetutamente dall’assistente arbitrale, si alzava dalla panchina continuamente ed entrava in campo per dare indicazioni alla sua squadra" si legge nella motivazione. Tornando alla partita di domani contro il Modena, la direzione è stata affidata a Daniele Rutella di Enna. Il fischietto siciliano ha arbitrato anche lo storico quarto di finale di Coppa Italia contro il Pisa nel 2019, quando i gialloblù riuscirono ad imporsi per 3-2 segnando due reti nei minuti di recupero.