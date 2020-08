© RIPRODUZIONE RISERVATA

Subito Mbende, aspettando Blondett. Dopo il mancato rinnovo del prestito da parte del Monza di Stefano Negro, per rinforzare la difesa, la Viterbese punta forte sul classe 96 Emmanuel Mbende nato in Camerun ma di nazionalità tedesca. Giocatore della notevole stazza fisica, Mbende ha disputato lo scorso campionato con la maglia del Catania dove ha collezionato 18 presenze e una rete. La Viterbese sarebbe vicina a concludere l'accordo con il giocatore e vorrebbe accelerare per far sì che il difensore si unisca il prima possibile al gruppo che oggi a Cascia sta iniziando la seconda settimana di lavoro. La società di via della Palazzina vorrebbe chiudere l'affare quanto prima, anche perché nelle ultime ore al difensore si è interessata anche la Ternana.La Viterbese vorrebbe però consegnare al tecnico Agenore Maurizi due nuovi difensori e per questo attende una risposta ancora da Edoardo Blondett dopo aver già presentato un'offerta concreta al giocatore la scorsa settimana. Il difensore non si è espresso ancora in maniera affermativa, anche se è comunque uno degli elementi in uscita dalla Reggina. La società calabrese deve infatti piazzare nove elementi over, attualmente in rosa, e Blondett è tra questi. Classe 92 Blondett ha sempre giocato in Serie C e conosce molto bene il girone meridionale dove ha sempre militato in queste ultime stagioni con le maglie di Cosenza, Casertana e Reggina. La settimana scorsa sembrava che al giocatore fosse interessato anche il Catanzaro ma, a quanto sembra, poi non c'è stato più nulla di concreto. Comunque il difensore ha mercato anche in Serie B.Oggi si dovrebbe aggiungere al gruppo anche l'attaccante Alessandro Rossi, che arriverà in prestito dalla Lazio. La punta è ancora tesserato fino al prossimo 31 agosto con la Juve Stabia, squadra con cui ha giocato l'ultima stagione in Serie B. La società campana ha dato l'okay per far allenare il giocatore con i suoi nuovi compagni di squadra in questi giorni. In attesa che poi, con l'inizio ufficiale del mercato il prossimo primo settembre, la Viterbese possa formalizzare il prestito per la nuova stagione con la Lazio che è la società proprietaria del cartellino dell'attaccante. Con la maglia gialloblù, Rossi avrà come compagno di reparto Mamadou Tounkara con cui aveva già giocato insieme ai tempi delle giovanili biancocelesti. Classe 97, Rossi ha fatto benissimo con la Primavera della Lazio dov'è nella stagione 2016/'17 ha addirittura realizzato 24 reti in 22 presenze. Oltre che con la Juve Stabia nel campionato appena concluso, in Serie B ha giocato anche con le maglie di Salernitana e Venezia.Il lavoro della squadra a Cascia continuerà anche questa settimana con due sedute di allenamenti giornaliere, tra lavoro atletico, prove tattiche ed esercizi in palestra, in attesa che quanto prima si possa giocare una partita amichevole.