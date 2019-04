La Viterbese vince a Trapani e si regala Berlusconi: finale di Coppa Italia contro il Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Viterbese vince 2-1 a Trapani è vola per il secondo anno consecutivo in finale di Coppa Italia della serie C. Sotto di un gol, grazie al colpo balistico di Costa Ferreira, la Viterbese ribalta il punteggio con le reti di Mignanelli e Pacilli che realizza una prodezza in apertura di ripresa. Un successo trasmeritato quello dei gialloblù che in Sicilia hanno dominato dal primo all’ultimo minuto. Alla fine grande festa con i tifosi arrivati sull’isola. Adesso finalissima contro il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Andata il 24 aprile, ritorno domenica 1 maggio.TRAPANI (4-3-3): Ferrara 6; Costa Ferreira 6,5 (14' s.t. Lomolino 6), Scognamillo 5,5 (1' s.t. Da Silva 6) Mulè 6, Ramos 5,5; Toscano 6, Corapi 6 (19' s.t. Aloi 6), Fedato 6,5; Tulli 5,5, (15' s.t. Tolomello 6). Nzola 5,5 (6' s.t. Ferretti 6), Mastaj 5,5. A disp. Dini, Cavalli, Scrugli, D'Angelo. Evacuo. All. Vincenzo Italiano. VITERBESE (3-4-3): Thiam 6; Atanasov 6, Rinaldi 7 (35' s.t. Coppola s.v.), Coda 6; De Giorgi 6 (35' s.t. Artioli s.v.) , Damiani 6,5, Palermo 6,5 Mignanelli 7 (19 s.t. Sperandeo 6); Vandeputte 6,5, (10' s.t. Cenciarelli 6), Bismark 6, Pacilli 7 (35' s.t. Molinaro s.v.). A disp. Forte, Milillo, Zerbin, Luppi, Polidori. All. Antonio Calabro. ARBITRO: Francesco Meraviglia di Pistoia RETI: 35' p.t. Costa Ferreira, 45' p.t. Mignanelli, 15' s.t. Pacilli NOTE: spettatori 1.500 circa, espulso Ferrara al 41' s.t. per intervento con le mani fuori dall'area di rigore. In porta va Aloi. Angoli 3-1 per la Viterbese