La Viterbese vince in rimonta a Carrara e si prende la piazza migliore dei play-out. Ora Imolese o Fermana

La Viterbese vince 3-1 in rimonta contro la Carrarese e si prende il quint'ultimo posto in classifica nel girone C. La posizione vale un atterraggio morbido ai play-off con i gialloblù che giocheranno la prima sfida in trasferta il 7 maggio e il ritorno al Rocchi il 14 con il vantaggio di potersi salvare con lo stesso risultato nelle due gare. Resta da capire quale sarà l'avversario: al momento sarebbe l'Imolese che però, il prossimo 29 aprile, avrà la possibilità di recuperare i due punti di penalizzazione che la proietterebbero sopra la Fermana che a quel punto sfiderebbe la Viterbese. Una Viterbese che a Carrara ha chiuso sotto 1-0 il primo tempo dopo il gol incassato al 12' da Battistella. Nella ripresa, la compagine allenata da Alessandro Dal Canto, ha cambiato passo ribaltando il match con le reti di Urso, Polidori e Adopo. Ennesimo successo dei leoni in trasferta: ora due settimane per preparare gli spareggi salvezza, in attesa di conoscere l'avversario.