La Viterbese vince 2-0 a Pontedera: successo vitale per la salvezza. Per Dal Canto i primi tre punti

La Viterbese torna alla vittoria, battuto 2-0 in trasferta il Pontedera grazie ad un rigore ad inizio gara di Volpicelli e al raddoppio di Polidori nella ripresa. Al 4′ Mungo recupera un pallone in area, triangola con Bianchimano e viene steso da Espeche, Larbitro concede il penalty che Volpicelli trasforma per il vantaggio gialloblù.

Al 7′ doppia chance per gli uomini di Dal Canto, Volpicelli salta un paio di uomini in area e appoggia al limite per Megelaitis la cui conclusione viene respinta da Espeche, la palla viene raccolta da Bianchimano che calcia di piatto ma questa volta è Bakayoko a murare la conclusione. al 15′ punizione di Milani che trova Bakayoko al centro dell’area, Fumagalli è bravo e in uscita anticipa il difensore di casa. Al 19′ verticalizzazione di Mungo che mette Bianchimano a tu per tu con il portiere, destro a botta sicura respinto di piede da Melgrati. Al 36′ punizione dalla sinistra di Volpicelli, Martinelli conclude col sinistro dal limite dell’area piccola ma manda alto. Il primo tempo termina con la Viterbese avanti di un gol.

La ripresa inizia con una novità per il Pontedera, Maraia inserisce Mutton al posto di Serena giocando di fatto con tre attaccanti. Al 61′ il Pontedera ci prova con Milani, punizione dai trenta metri che finisce alta. Al 64′ calcio di punizione di Volpicelli dai venticinque metri, sinistro destinato all’incrocio ma Melgrati vola e manda in angolo. Al 68′ la Viterbese raddoppia. Azione personale di polidori che fa quaranta metri palla al piede, punta Espeche e dall’interno dell’area col sinistro trova il palo lontano. All’82 Viterbese ad un passo dal tris con Calcagni, girata al volo su cross di Pavlev fuori di un soffio.

All’86’ Volpicelli triangola dal limite con Mungo e prova il sinistro a giro, palla alta. AL 93′ il Pontedera fallisce un calcio di rigore con Magnaghi che colpisce il palo. Finisce 0-2, domenica prossima i ragazzi di mister Dal Canto saranno impegnati nuovamente in trasferta sul campo del Gubbio.

PONTEDERA (3-5-2): Melgrati; Shiba, Espeche, Bakayoko; Perretta (33′ st Regoli), Serena (1′ st Mutton), Barba (33′ st Benericetti), Foglia (17′ st Caponi), Milani; Magnaghi, Benedetti (33′ st Catanese). A disposizione: Sposito, Nicoli, Martini, Mattioli, Marianelli, Matteucci, De Ioannon. Allenatore: Maraia.

VITERBESE (4-3-1-2): Fumagalli; Semenzato (8′ st Pavlev), D’Ambrosio, Martinelli, Urso; Calcagni, Megelaitis, Adopo; Mungo; Bianchimano (13′ st Polidori), Volpicelli. A disposizione: Bisogno, Polito, Iuliano, D’Uffizi, Aromatario, Marenco, Alberico. Allenatore: Dal Canto.

Arbitro: Enrico Maggio della sezione di Lodi

Marcatori: 4′ pt rig. Volpicelli (V), 23′ st Polidori (V)

Note: angoli: 8-2 per il Pontedera; ammoniti: Espeche, Milani, Bakayoko; recuperi: 2’ pt; 4’ st.