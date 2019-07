La Viterbese verso la cessione a Romano: giovedì prossimo dal notaio per le firme.

La svolta per il passaggio societario della Viterbese è vicina. Giovedì prossimo ci sarà la chiusura della trattativa tra l’imprenditore di Cassino Marco Arturo Romano è Piero Camill. Nelle ultime ore sono stati limati gli ultimi dettagli e, la tanto attesa fideiussione, arriverà nelle mani di Romano ad inizio settimana.

“Abbiamo sistemato le ultime cose – conferma Romano – giovedì andremo dal notaio insieme a Camilli per formalizzare e ufficializzare il passaggio di proprietà”.

Il passaggio di mano del club di via della Palazzina, che si ritroverà il 18 luglio per il via della prossima stagione, dunque si avvicina: giovedì la giornata campale con Camilli che saluterà Viterbo dopo sei anni vissuti da protagonista.



Ultimo aggiornamento: 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA