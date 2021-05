15 Maggio 2021

di Paolo Graziotti

(Lettura 2 minuti)







La Viterbese è decisa a trattare con il Torino anche il rinnovo del prestito del centrocampista francese classe 2000 Michel Adopo. La società di via della Palazzina sta valutando inoltre se affrontare lo stesso discorso anche con la Lazio per quello che riguarda l'attaccante Alessandro Rossi e il difensore Luca Falbo. Ci sono buone possibilità sulla riconferma di Michel Adopo, "per lui stiamo trattando con il Torino" puntualizza il presidente gialloblù Marco Romano. Adopo è arrivato in prestito dalla società granata lo scorso gennaio in occasione del mercato di riparazione ed ha messo insieme 16 presenze condite da una rete. Il gol di Adopo è stato tra l'altro importantissimo, perché ha permesso alla Viterbese di aggiudicarsi la partita contro il Palermo lo scorso 27 febbraio permettendole di conquistare tre punti importantissimi riguardo al discorso salvezza.

Quella contro i rosanero è stata tra l'altro anche la penultima vittoria in campionato da parte dei gialloblù. Visti i buoni rapporti con la società piemontese, la trattativa per il rinnovo del prestito di Michel Adopo potrebbe portare anche all'arrivo a Viterbo di qualche altro giovane interessante della cantera granata.

La società gialloblù intenderebbe confermare anche Alessandro Rossi e Luca Falbo che erano arrivati in prestito dalla Lazio all'inizio della stagione. "Stiamo valutando - ha precisato il presidente Marco Romano - dobbiamo parlare con la società biancoceleste". Per varie ragioni entrambi i giocatori non hanno reso per quello che ci si aspettava, ma alla Viterbese non dispiacerebbe puntare ancora su di loro. "Sono degli elementi di valore" ha precisato ancora Romano. Ovviamente, in questo caso, molto dipenderà da quelli che saranno gli eventuali accordi con la Lazio.

Alessandro Rossi aveva cominciato piuttosto bene la stagione, nonostante l'inizio piuttosto difficoltoso da parte di tutta la squadra e comunque aveva collezionato anche un buon quozienti di reti nel girone di andata. Il passaggio al tridente e quindi all'impiego di una sola punta centrale nel girone di ritorno, più qualche infortunio, hanno ridotto le presenze in campo dell'attaccante centrale. Dopo alcune difficoltà iniziali per ambientarsi nella categoria, Luca Falbo è stato invece assente per diverso tempo a causa di alcuni problemi fisici. E, complice anche il buon rendimento di Oliver Urso, impiegato nel suo stesso ruolo, ha poi stentato sempre di più a riprendersi una maglia da titolare. Dopo questo anno di ambientamento entrambi potrebbero rendere di più in occasione della prossima stagione, ma per la loro si conferma il discorso resta comunque aperto e per quello che riguarda la trattativa molto dipenderà da quelle che saranno le intenzioni della Lazio sul futuro dei due giocatori.