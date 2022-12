La Viterbese torna a vincere e si fa il regalo di Natale. Al Rocchi 2-1 in rimonta sul Giugliano

Ultima del 2022 al Rocchi, per la prima di andata la Viterbese ospita il Giugliano già battuta tra le mura amiche in Coppa Italia. Assenti gli infortunati Marotta, Monteagudo, Nesta, Santoni e Simonelli. Mister Pesoli, oggi squalificato, si affida agli stessi di Francavilla eccezion fatta per il rientro di Volpicelli dalla squalifica.

Dopo appena 100 secondi clamoroso errore di Marenco che spiana la strada a Piovaccari che porta subito il Giugliano in vantaggio.

La reazione della Viterbese passa al 7’ per un tiro dal limite di Semenzato che si spegne sul fondo e sul sinistro di Polidori sopra la traversa quattro minuti dopo. Al 12’ clamorosa occasione da gol per la Viterbese prima con Volpicelli e sulla ribattuta con Mungo. Si salva la difesa dei campani che risponde al 20’ con una battuta ravvicina di Salvemini fuori da due passi. Nel finale di tempo Giugliano sfiora il raddoppio ma Bisogno smanaccia sulla girata di C.Poziello. Gli ospiti chiudono avanti all’intervallo.



D’Uffizi è la prima mossa di Pesoli ad inizio ripresa con la Viterbese che si getta in avanti alla ricerca del pari. Il Giugliano salva sulla linea un colpo di testa di Polidori ma al 14’ ancora Piovaccari sfiora la doppietta con il suo destro respinto quasi sulla linea dalla difesa gialloblù. Al 21’st arriva il pari della Viterbese frutto di una grande doppia triangolazione iniziata da Semenzato e chiusa dallo stesso difensore dopo gli scambi prima con Volpicelli e poi con Polidori.

I gialloblu insistono ed alla mezz’ora su angolo di Volpicelli arriva la testa di D’Uffizi che anticipa tutti e completa la rimonta. Ultimo quarto d’ora di sofferenza per i padroni di casa che stringono i denti. Il Giugliano ci prova nel recupero con Piovaccari e Kyeremateng ma senza fortuna. La Viterbese torna a vincere dopo due mesi, scavalca in classifica l’Andria e si regala un piccolo sorriso prima della sosta di Natale.

VITERBESE (4-4-2): Bisogno, Semenzato, Pavlev, Ricci (39’st Riggio), Marenco (20’pt Rodio); Megelaitis, Mbaye, Andreis, Mungo (1’st D’Uffizi); Volpicelli, Polidori. A disp. Chicarella, Fracassini, Di Cairano, Manarelli, Aromatario, Spolverini, Bersaglia, Meola, Cats. All. Medori (Pesoli squalificato)

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi; Zullo, Biasiol 834’st Kyeremateng), Poziello C.; Ceparano, Poziello R. (34’st Iglio), Rondinella (12’st Di Dio), Gomez (1’st Oyewale), Gladestony; Salvemini 23’st Nocciolini), Piovaccari. A disp. Viscovo, Rob Coprean, Berman, Felippe, Scanagatta, Aruta, De Francesco, Ghisolfi. All. Di Napoli

ARBITRO: Giorgio Vergaro di Bari (ass. Michele Piatti di Bari e Gilberto Laghezza di Mestre; IV° Valerio Crezzini di Siena).

Reti: 2’ Piovaccari, 21’st Semenzato, 30’st D’Uffizi

NOTE – ammoniti Mbaye, Megelaitis, Rodio, Semenzato, Pavlev (V), Biasiol, Salvemini, Oyewale (G). Corner 7-7. Recupero 3’-5’. Spettatori 633.