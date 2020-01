La Viterbese torna a vincere lontano dal Rocchi: Tounkara stende il Picerno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sull'asse Bunino-Tounkara la Viterbese vince 1-0 in casa del Picerno e conquista tre punti d'oro in chiave classifica. Una classifica che ora vede allontare la zona pericolo e proietta, almeno per una notta, la compagine allenata dal tecnico Antonio Calabro nuovamente in zona playoff. La Viterbese vista in Basilicata non è stata bellissima: primo tempo difficile e complicato con il Picerno che coglie il palo e confeziona gioco, costringendo la Viterbese ad una gara di attesa e timore. Nella ripresa, con il doppio cambio operato da Calabro, fuori Besea e Bianchi dentro De Falco e Zanoli, i gialloblù ritrovano verve e geometrie: al 51' Bunino serve un perfetto assist per Tounkara che non sbaglia e torna al gol dopo un digiuno che durava dallo scorso 27 ottobre. L'intesa tra il neo arrivato Bunino e il colored ex Lazio sarà una grande arma per la Viterbese in questo girone di ritorno. Dopo il gol la Viterbese controlla, ma nei minuti finali torna a soffrire: Markic è un muro su Kosovan, mentre Pini è attento sulla punizione di Kosovan. Nei minuti finali la Viterbese perde Markic - la difesa dopo la partenza di Atanasov ha gli uomini contati - ma il risultato non cambia: l'ultimo acuto in trasferta era arrivato a Bari lo scorso settembre; da Picerno riparte la corsa della Viterbese.Picerno (3-5-2): Pane; Fontana, Lorenzini, Priola (32'st Vanacore); Guerra (40'st Squillace), Kosovan, Vrdoljak (32'st Calamai), Melli (16'st Nappello); Santaniello, Esposito (32'st Ripa), Pitarresi. All. Giacomarro.Viterbese (3-4-1-2): Pini; De Giorgi, Markic (43'st Ricci), Baschirotto; Bianchi (46'st Zanoli), Besea (46'st De Falco), Sibilia, Errico; Bensaja (32'st Urso); Tounkara (32'st Molinaro), Bunino. All. Calabro.Arbitro: Miele di Nola.Reti: 6'st Tounkara.Note - ammoniti: Besea, Markic, Bianchi, Zanoli.