La Viterbese svolta ad Imola: 3-0 e primo successo stagionale lontano dal Rocchi.

Prima vittoria esterna della stagione per la Viterbese che batte 3-0 l’Imolese e si rilancia nella corsa salvezza. Al 4′ Benedetti va via in contropiede, servizio per Padovan che riceve in area e calcia col sinistro ma la sua conclusione finisce larga. Al 14′ Viterbese in vantaggio con Megelaitis. Volpicelli recupera un pallone sull’out destro e serve il centrocampista lituano che controlla di petto e dal vertice dell’area piccola fa partire un gran destro che non lascia scampo a Rossi. Al 25′ Viterbese ad un passo dal raddoppio con Polidori che entra in area, salta un paio di avversari e calcia col sinistro, Rossi è bravo e in uscita bassa salva i suoi. Un minuto più tardi i gialloblù raddoppiano, altra pennellata dalla destra di Volpicelli per l’inserimento di Iuliano, Rossi in uscita calcola male il rimbalzo del pallone e per Iuliano è un gioco da ragazzi raccogliere il pallone e mettere dentro a porta vuota. Al 39′ punizione dai 25 metri di Volpicelli, sinistro che scavalca la barriera ma termina a lato di un soffio. Il primo tempo vede la squadra di Punzi avanti di due reti.

Ad avvio di ripresa la Viterbese cala il tris con Volpicelli che ruba palla in pressione su Rinaldi, si invola verso la porta e con un gran sinistro dall’interno dell’area batte Rossi sul primo palo. L’Imolese prova a reagire, al 62′ ci prova Liviero con un sinistro dal limite che però non trova la porta. Al 73′ ancora Imolese pericolosa con Liviero che svetta di testa ma Fumagalli vola alla sua destra e devia in corner. Al 78′ azione personale di Pavlev che parte dalla sinistra, si accentra e calcia col destro dal limite, palla che finisce alta. Finisce 3-0 per la Viterbese, una vittoria che permette ai gialloblù di salire a quota 18 punti e abbandonare l’ultimo posto della classifica, domenica prossima la squadra di Punzi sarà impegnata ancora una volta in trasferta sul campo della Vis Pesaro.

IMOLESE (4-3-1-2): Rossi; Cerretti, Rinaldi, Vona, La Vardera (1′ st Lia); D’Alena (15′ st Palma), Santoro, Benedetti (15′ st Liviero); Lombardi A (1′ st Lombardi L.).; Padovan (15′ st Belloni), De Sarlo.

A disposizione: Santopadre, Angeletti, Boscolo, Angeli, Milani.

Allenatore: Fontana.

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D’Ambrosio, Ricci, Martinelli; Pavlev, Adopo, Iuliano (32′ st Semenzato), Mungo, Calcagni (40′ st D’Uffizi); Volpicelli (40′ st Murilo), Polidori (23′ st Bianchimano).

A disposizione: Bisogno, Polito, Aromatario, , Marenco, Megelaitis, Maffei.

Allenatore: Punzi.

Arbitro: Sig. Marco Ricci della sezione di Firenze; assistenti Sigg. Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona e Marco Lencioni di Lucca; Quarto Uomo Sig. Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera.

Marcatori: 14′ pt Megelaitis (V), 26′ pt Iuliano (V), 7′ st Volpicelli (V)

Note: angoli: 4-3 per la Viterbese; ammoniti: Martinelli, Lia, Rinaldi, Bianchimano; recuperi: 1’ pt; 3’ st.