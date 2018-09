La Viterbese supera in amichevole il Monterosi: 2-0 con le firme di Sini e Roberti. Saraniti e Pacilli in tribuna.

di Marco Gobattoni

La Viterbese batte 2-0 il Monterosi nel test precampionato andato in scena a Grotte di Castro. Un'amichevole importante, contro un Monterosi che nella prossima stagione vuole essere protagonista nel campionato di serie D. Rispetto al match pareggiato contro la Pianese sei giorni fa, i gialloblù, sono apparsi più brillanti ed hanno comandato il gioco fin dal primo minuto. La prima frazione si chiude infatti sul punteggio di 1-0 per la Viterbese che trova il gol del vantaggio al 14' grazie al sigillo di un Sini che sta trovando con il passare dei giorni, la forma migliore. Il primo tempo è un monologo della Viterbese: il Monterosi fatica ad impensierire Forte e compagni, ma la formazione biancorossa ha il merito di rimanere in gara. Ad inizio ripresa arriva il 2-0: a siglarlo è l'attaccante Roberti che piace molto al Monterosi, con il presidente Luciano Capponi che avrebbe chiesto al termine del match informazioni alla Viterbese in merito al calciatore. La seconda parte di gara è molto più equilibrata: Gerevini e Alonzi sfiorano la rete della bandiera per il Monterosi, ma l'amichevole si chiude sul 2-0 con i due tecnici Lopez e Mariotti che tornano a casa con spunti positivi in vista del campionato. Da segnalare la presenza degli ultimi due importanti acquisti della Viterbese Saraniti e Pacilli, che hanno assistito all'amichevole dalla tribuna al fianco del presidente Piero Camilli.

Viterbese (4-3-1-2): Forte; De Giorgi (22′ s.t. Messina), Atanasov (22′ s.t. Milillo), Sini (29′ s.t. Rinaldi), De Vito(29′ s.t. Perri); Bovo (29′ s.t. Valagussa), Damiani (1′ s.t. Baldassin), Palermo(29′ s.t. Svidercoschi); Vandeputte (29′ s.t. Molinaro); Ngissah (43′ Zerbin, 2′ s.t. Roberti), Polidori (22's.t. Otranto). All. Lopez.

Monterosi (4-3-1-2):Frasca; Giannetti, Gasperini, Messina, Rasi; Mastrantonio, Pisanu, Gerevini; Gabbianelli; Alonzi, Nohman. All. Mariotti.

Reti: 14'Sini, 3's.t. Roberti.

Arbitro: Moriconi di Roma 2.

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA