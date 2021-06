2 Giugno 2021

di Paolo Graziotti

(Lettura 2 minuti)







Si cambia. Approvata la composizione dei gironi per fasce orizzontali in occasione del prossimo campionato di Serie C. I raggruppamenti saranno quindi formati da squadre di Nord, Centro e Sud. Essere inserita nel girone B sarebbe per la Viterbese un vero e proprio bingo, con trasferte brevi e molto agevoli dicendo addio ai lunghissimi viaggi nel meridione degli ultimi tre anni. Con la nuova suddivisione dei gironi C'è qualche speranza in più di abbandonare il meridione. Tuttavia la società gialloblù non può ancora cantare vittoria e sarà proprio una delle formazioni in bilico fino ad agosto per sapere in quale raggruppamento sarà inserita, visto che le squadre del Centro-Nord sono molte. di più rispetto a quelle del Sud. Al momento le compagini sicure di militare nel prossimo girone C sono Bari, Foggia, Monopoli, Virtus Francavilla, Casertana, Paganese, Turris, JuveStabia, Vibonese, Potenza, Palermo e Catania.

A queste squadre andrà aggiunto sicuramente il Cosenza retrocesso dalla Serie B. Ad ingrossare le fila del raggruppamento meridionale ci saranno le squadre che saliranno dalla Serie D quali il Monterosi, una tra Picerno e Taranto, una tra Acr Messina e Messina e, con ogni probabilità il Campobasso. Ci sono poi Avellino e Catanzaro che stanno disputando i play-off per la Serie B, nel caso le due squadre non salgano andrebbero ad occupare due posti, oppure solamente uno. Con il Cosenza retrocesso dalla serie B, le 4 promosse dalla Serie D l'eventuale permanenza in Serie C di Avellino e Catanzaro il raggruppamento meridionale conterebbe già 19 squadre e la ventesima sarebbe da scegliere proprio tra Viterbese e Pescara. Viterbo è posizionato leggermente più a Nord rispetto alla città abruzzese, quindi potrebbe lasciare al Pescara l'ultimo posto disponibile nel raggruppamento meridionale.

La situazione per la Viterbese diventerebbe invece più complicata nel caso una tra Avellino e Catanzaro dovesse salire in Serie B. C'è poi l'incognita dei ripescaggi, che potrebbe però andare solamente a penalizzare la società di via della Palazzina, poiché al momento sembrano solamente le retrocesse Arezzo e Lucchese a voler presentare la domanda.