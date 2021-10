Lunedì 25 Ottobre 2021, 06:00

Problemi su problemi e la Viterbese non si schioda dall'ultimo posto in classifica. La sconfitta di Lucca ha riportato la squadra gialloblù alla dura realtà, dopo l'illusione arrivata con la vittoria sul Siena.

"Commettiamo ingenuità incredibili e non abbiamo cattiveria" ha detto il tecnico Giuseppe Raffaele, molto amareggiato dopo la battuta d'arresto in Toscana. Era comunque difficile pensare che, praticamente gli stessi undici presentati dal primo minuto martedì scorso contro il Siena, potessero ripetere a livello atletico la stessa prova qualche giorno dopo. Visto che la maggior parte giocavano tra l'altro la terza partita in sette giorni. È normale poi che, quando non ci sono le gambe, fatica anche la testa e da qui arriva anche l'approccio sbagliato alla gara.

A soffrire dei limiti della rosa è soprattutto il centrocampo, che tra l'altro al momento non puoi disporre nemmeno di Fabio Foglia e Michel Adopo. Il primo, arrivato a fine agosto, dopo aver subito un grave infortunio lo scorso marzo, non ha mai raggiunto il top della condizione fisica e adesso è di nuovo infortunato. Adopo, anche lui arrivato ad agosto, è fuori momentaneamente per motivi disciplinari. "Quando ritroverà la migliore forma fisica e mentale potrà tornare ad essere dei nostri e a darci una mano. In questo reparto siamo corti" ha specificato Raffaele. Tanto più che Linas Megelaitis a metà novembre sarà nuovamente impegnato con la sua nazionale ed abbandonerà il gruppo per poco più di una settimana.

La società sta cercando di ovviare agli errori fatti in estate attingendo mercato degli svincolati, ma soprattutto in un reparto indicato come il centrocampo è difficile trovare un giocatore che sia già al top della condizione da inserire subito nell'organico. E questo sarà il tipo di valutazione che la società gialloblù farà sul brasiliano Alvaro Iuliano, che già da qualche giorno si sta allenando con la squadra gialloblù. Una decisione sul suo tesseramento verrà presa nelle prossime ore, ma il semaforo verde arriverà appunto solo se il giocatore darà delle ottime garanzie a livello atletico.

La società di via della Palazzina sta cercando anche un portiere over, che possa dare più esperienza al reparto difensivo. Per questo c'è stato un contatto con l'ex Pistoiese e Como, Filippo Perucchini per il quale la trattativa potrebbe entrare a breve nella fase calda. Con la Viterbese ultima in classifica, a corto di giocatori e di energie fisiche e mentali c'è anche un problema arbitrale Anche se questo non deve costituire un alibi come specificato da Raffaele. "Non ho mai parlato degli arbitri nella mia carriera - ha detto Raffaele - ma la distribuzione dei cartellini non mi è sembrata equa. Diciamo che ultimamente con gli arbitri non è che ci va tanto bene. Però abbiamo commesso anche noi delle ingenuità e queste sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano. Perché siamo in questa situazione di classifica abbiamo perso soprattutto dopo un primo tempo che non mi è piaciuto".