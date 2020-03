La Viterbese sposta la ripresa degli allenamenti al 21 marzo. Romano: «Aiuteremo la città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La decisione era nell'aria ed è stata ufficializzata nel pomeriggio. La Viterbese, che inizialmente doveva riprendere nella giornata di domani gli allenamenti, ha deciso di posticipare il ritorno al lavoro al prossimo 21 marzo. La decisione - che potrà essere soggetta ad ulteriori modifiche - è arrivata dopo un confronto che si è tenuto da società, staff tecnico e calciatori. La ripresa dei campionati appare ancora molto lontana: si parla del prossimo 2 maggio, mentre - al momento - c'è da vincere la sfida contro il temuto coronavirus. In merito a questo si moltiplicano le iniziative di solidarietà che la Viterbese sta organizzando nei confronti del personale sanitario che in queste ore difficili sta combattendo all'ospedale di Belcolle. Dopo la consegna della pizza, avvenuta nella serata di sabato, il club di via della Palazzina sta studiando altre forme di sostentamento. «Stiamo cercando di fare del nostro meglio - spiega il presidente Marco Arturo Romano - come ho sempre detto ed auspicato è mia intenzione far si che la Viterbese sia inserita sempre di più all'interno del tessuto cittadino. Nei prossimi giorni abbiamo intenzione di procedere con una donazione all'Ospedale di Belcolle: stiamo valutando la procedura migliore».