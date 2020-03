La Viterbese sospende gli allenamenti fino al 16 marzo: si tornerà a sudare sul campo il 17.

La Viterbese, dopo il blocco dei campionati fissato - al momento fino al 3 aprile - ha deciso di sospendere gli allenamenti fino al prossimo 16 marzo. Una decisione arrivata dopo l'accordo tra l'Associazione calciatori e la Lega di serie C, che ha dato il disco verde alla possibilità di sospendere anche i consueti allenamenti settimanali. I giocatori gialloblù - in concerto con lo staff tecnico e societario - hanno deciso di riprendere ad allenarsi martedì 17 marzo. Tutti i tesserati dovranno attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal DPCM del 9 marzo e non potranno abbandonare il proprio domicilio fissato a Viterbo.

