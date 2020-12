Il presidente Marco Romano conferma l'interesse della Viterbese per l'attaccante del Livorno, Murilo, anche se al momento gli ostacoli da superare per arrivare all'ingaggio dell'attaccante brasiliano, nella prossima sessione di calciomercato ormai alle porte, sono due. "Ovvio che siamo interessati a un calciatore con quelle qualità - dice il numero uno di via della Palazzina - tra l’altro lo conosco bene da quando ero azionista e vice presidente del Livorno e abbiamo vinto il campionato. Mi risulta però che il calciatore sia tesserato con la società labronica". Il fatto che il giocatore sia sotto contratto con il Livorno rappresenta Il primo ostacolo. C'è anche da rimarcare comunque che la società tirrenica non sta attraversando un buon momento e, proprio in vista del prossimo mercato di riparazione, potrebbe avere necessità di sfoltire la propria rosa. A questo punto la Viterbese potrebbe inserirsi nella trattativa per strappare l'accordo riguardante l'arrivo in gialloblù della punta esterna classe 95. L'uomo chiave nella trattativa potrebbe essere Mauro Facci che potrebbe diventare a breve l'uomo mercato della Viterbese, avendo assistito tra l'altro proprio la scorsa domenica a Caserta insieme al presidente Romano, alla partita che la Viterbese ha disputato contro i campani. Mauro Facci conosce bene Murilo, in quanto per diversi anni è stato direttore sportivo del Livorno anche quando nella società labronica era presente l'attuale presidente della Viterbese Marco Romano. Prima di poter intavolare la trattativa per l'arrivo di Murilo, il club gialloblù deve comunque pensare a sfoltire la rosa sia per liberare delle caselle sui numeri dei giocatori over da poter schierare, sia per rientrare a livello economico. "Debbono aprirsi degli spiragli sia per quanto riguarda i giocatori in entrata, che in uscita" ha specificato ancora Romano. Il che significa che quello di Murilo non è l'unico obiettivo a cui sta pensando la società di via della Palazzina per allontanarsi il prima possibile dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Murilo Octavio Mendes è arrivato a Livorno nella stagione 2016/17 in Serie C. Proprio durante quel campionato segnò alla Viterbese in occasione della gara che i gialloblù giocarono allo stadio Armando Picchi rimediando una sconfitta per 1-0, che portò al secondo esonero stagionale per Giovanni Cornacchini che fu poi sostituito sulla panchina gialloblù da Lillo Puccica. Nei campionati seguenti Murilo ha continuato ad indossare la casacca amaranto, disputando anche due stagioni in Serie B prima della retrocessione nel campionato scorso. Durante questa stagione in Serie C, Murilo ha messo a segno quattro reti in 15 presenze. Se dovesse indossare la maglia gialloblù, il giocatore brasiliano potrebbe essere l'attaccante di destra nel 4-3-3 potenziando Il gioco sulle fasce laterali che fino a questo momento è stato uno dei talloni d'Achille della Viterbese.

