La Viterbese soffre ma esce indenne dalla sfida contro il Picerno. Finisce 0-0: Volpicelli espulso dopo il cambio

Finisce 0-0 tra Picerno e Viterbese la sfida valida per la decima giornata del girone C del campionato di serie C. La Viterbese, non particolarmente brillante, trova la continuità dopo il successo di mercoledì scorso contro l'Avellino.

Quella in terra lucana è stata una gara complicata per i gialloblù, poco propositivi dal punto offensivo ma comunque attenti in difesa.

Al 55',l'attaccante Emiliano Volpicelli, è stato espulso dopo essere stato sostituito da Mungo. Per lui un battibecco con il pubblico di casa con il successivo cartellino rosso che lo costringerà a saltare la sfida di domenica prossima contro il Foggia. Nel finale grande occasione per i padroni di casa con Pitarresi che non trova la via della rete.