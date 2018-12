La Viterbese si sblocca: al Rocchi Bisceglie travolto 4-0 e i gialloblù incassano la prima vittoria stagionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una doppietta di Pacilli, i gol di Bismark e Vandeputte. Il tabellino di Viterbese-Bisceglie cancella un peso enorme dallo stomaco e regala la prima gioia stagionale ad una Viterbese che travolge 4-0 i pugliesi portando a casa i primi tre punti del campionato. Un successo netto quello dei gialloblù, maturato nel primo tempo con la rete di Pacilli e la perla del redivivo Bismark e completato nella ripresa, quando lo stesso Pacilli e Vandeputte su punizione alla Zola alla chiuso i conti. Un'iniezione di fiducia pesante per la compagine allenata dal tecnico Stefano Sottili che in un colpo solo scavalca Paganese e Matera e si rimette in marcia verso acque più tranquille. Domenica riposo per Baldassin e compagni, mentre mercoledì 12 dicembre, nel turno infrasettimanale, i gialloblù saranno impegnati sul difficile campo del Catanzaro. Da valutare le condizioni di De Vito, De Giorgi e Baldassin oltre a quelle dell'attaccante Polidori che comunque dovrebbe farcela a recuperare per la sfida in Calabria.Viterbese: Forte, De Giorgi (25′ Messina), Atanasov, Sini, De Vito (59′ Rinaldi), Palermo, Cencianelli, Baldassini, Pacilli (79′ Molinaro), Bismarck (79′ Artioli), Vandeputte. All.SottiliBisceglie: Crispino, Calandra, Longo, Maestrelli (71′ Messina), Raucci (54′ Toskic), Risolo, Giacomarro, Onescu, Starita (74′ Bottalico), Scalzone (54′ Camporeale), De Sena. All.GinestraArbitro: Ricci della sezione di Firenze (Carpi Melchiorre – Trasciatti).Reti: 15′ Pacilli, 33′ Bismark, 57′ Pacilli, 78′ Vandeputte.