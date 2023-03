La Viterbese si illude a Crotone: avanti 2-0 i gialloblù vengono raggiunti e superati: ora sono ultimi con l'Andria

Una Viterbese a metà. La compagine allenata da Giovanni Lopez gioca 50 minuti di grande calcio in casa della vice-capolista Crotone, ma nell'ultima mezz'ora viene raggiunta e superata dai calabresi che alla fine prevalgono per 3-2. Non sono bastate le reti di Semenzato e Barillà su calcio di rigore ad inizio ripresa. Tribuzi, Gomez e D'Errico a sette dalla fine hanno capovolto un risultato che fa male alla Viterbese. Ora i gialloblù si ritrovano ultimi a quota 26 in compagnia della Fidelis Andria e a meno nove dalla Gelbison che occupa l'ultima piazza dei play-out. In questo momento, Marotta e compagni, sarebbero retrocessi direttamente in serie D.

CROTONE (3-4-2-1): Branduani 6; Cuomo 5,5, Golemic 6, Gigliotti 5,5 (1’s.t. Giron 6,5); Spaltro 5,5 (15’s.t. Calapai 7), Petriccione 6,5, Vitale 5,5 (1’s.t. Awua) 6; Tribuzzi 7 (44’s.t. D’Ursi s.v.); Chiricò 6,5 (48’ s.t. Pannitteri s.v.), D’Errico 6,5; Gomez. A disp. Dini, Martino, Papini, Bove, Carraro, Crialese, Cernigoi. All. Lamberto Zauli

VITERBESE (3-5-1-1): Bisogno 6; Marenco 6 (30’s.t. Ingegneri 5 5), Monteagudo 6, Riggio 5,5; Pavlev 6, Semenzato 6,5, Megelaitis 5,5, Rabiu 5,5 (27’s.t. Mungo 5,5), Devetak 5,5; Barillà 6,5 (27’s.t. Mastropietro 5,5); Jallow 6 (21’s.t. Marotta 5,5). A disp. Dekic, D’Uffizi, Polidori, Andreis, Mbaye, Montaperto. All. Giovanni Lopez

ARBITRO Gianluca Grasso di Ariano Irpino

RETI 17’p.t.Semenzato, 3’s.t. Barillà (rig.), 18’s.t. Tribuzzi, 32’ s.t. Gomez, 41' s.t. D'Errico

NOTE Spettatori 3.952 di cui una decina di tifosi della Viterbese. Ammoniti Tribuzzi, Cuomo, Marenco, D’Errico, Mastropietro, Riggio. Angoli 8-5 per il Crotone