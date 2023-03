La Viterbese si ferma a Foggia: allo Zaccheria finisce 2-0 per i pugliesi. Domenica scontro salvezza a Potenza

La striscia positiva della Viterbese di Giovanni Lopez si ferma a Foggia con i gialloblù che escono sconfitti 2-0 dallo Zaccheria. I gol di Rutjens al 17' del primo tempo e di Garattoni in pieno recupero condannano alla sconfitta la Viterbese che non perdeva dalla trasferta di Latina. A pesare anche l'espulsione di Mastropietro al 49' con Marotta e compagni che hanno comunque offerto segni di vitalità nonostante il risultato negativo. Domenica prossima, a Potenza, scontro diretto per la salvezza da non fallire.

Calcio Foggia 1920 (3 – 5 – 2): Thiam; Rizzo, Kontek, Rujtens; Garattoni, Schenetti (34’ st Frigerio), Petermann, Di Noia (44’ st Odjer), Costa; Ogunseye, Iacoponi (16’ st Peralta). A disposizione: Nobile, Pirrò, Vacca, Di Pasquale, Peralta, Beretta, Agnelli, Leo, Frigerio, Bjarkason, Markic, Battimelli, Odjer, Capogna. Allenatore: Mario Somma.

U.S. Viterbese 1908 (3 – 5 – 2): Bisogno; Riggio, Ricci (20’ st Barillà), Monteagudo; Devetak (32’ st D’Uffizi), Mungo (39’ st Nesta), Megalaitis, Mastropietro, Pavlev; Marotta, Polidori (32’ st Jallow). A disposizione: Dekic, Rabiu, Jallow, D’Uffizi, Mbaye, Nesta, Marenco, Ingegneri, Barillà, Montaperto. Allenatore: Giovanni Lopez.

Arbitro: Sig. Domenico Mirabella della Sez. A.I.A. di Napoli; assistenti sigg. Pandolfo – Pistarelli; quarto uomo sig. Antonio Savino.

Reti: 16’ pt Rujtens (F), 48’ st Garattoni (F).

Ammoniti: 38’ pt Mungo (V), 44’ pt Mastropietro (V); 4’ st Mastropietro (V), 22’ st Rizzo (F), 44’ st Di Noia (F).

Espulsi: 4’ st Mastropietro (V)

Recupero: 5’ st.