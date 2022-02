Giovedì 17 Febbraio 2022, 06:10

La Viterbese si scopre operaia, senza specchiarsi troppo nella sua bellezza. Sul terreno di gioco del Grosseto arriva così un successo per 1-0 fondamentale nella corsa verso la salvezza, dato che gialloblù staccano proprio di tre punti in classifica gli avversari di turno La rete della vittoria, che vale oro perché si trattava tra l'altro di uno scontro diretto, è arrivata grazie ad un calcio di rigore concesso per un fallo di mani in aria e trasformato dall'infallibile Volpicelli che ieri ha siglato la sua undicesima rete stagionale.

Come al solito l'attaccante gialloblù è stato estremamente importante per costruire altre occasioni da rete, che non si sono concretizzate grazie alla bravura del portiere avversario sicuramente il migliore della sua squadra a differenza di una difesa apparsa molto spesso distratta è troppo fragile. Il Grosseto ha provato ad impensierire la Viterbese con alcuni lanci lunghi che però ci sono rivelati quanto mai inefficaci. La formazione gialloblù è andata invece vicino al gol soprattutto con due occasioni capitate a Calcagni e Polidori.

La Viterbese ha giocato una gara concreta e, grazie all'esperienza dei suoi giocatori, ha vinto la guerra dei nervi in uno scontro dalla posta in palio altissima a differenza di un Grosseto che ha sentito troppo la partita e non si è reso mai incisivo sprecando, probabilmente a causa della grande tensione, anche una clamorosa occasione con Arras dopo un'uscita difettosa di Fumagalli. Anche il tecnico della squadra maremmana Agenore Maurizi, ha provato a cambiare la partita nella ripresa con diversi cambi, ma stavolta la Viterbese ha tenuto conquistando un successo importantissimo anche per la gioia di diversi tifosi che ieri hanno seguito la squadra in Toscana. A nulla è valso infatti lo sterile forcing finale dei toscani, che hanno reclamato anche per un intervento in scivolata di Adopo su Saporiti nell'area di rigore gialloblù. Ma il direttore di gara, che era ben piazzato, ha fatto segno di continuare.

"In partite come questa i punti valgono doppio - ha detto il tecnico gialloblù Francesco Punzi - per cui è normale che ci sia della tensione. Siamo stati bravi a reagire subito dopo la sconfitta di domenica scorsa con il Teramo, si è trattato di una gara che per quello che è stato il suo svolgimento non meritavamo di perdere ma il calcio è questo. Ricaricare subito le pile non era facile, i complimenti vanno quindi ai ragazzi. In casi come questi sono molto più bravi loro ad interpretare le partite che noi a prepararle". Per la Viterbese si tratta del terzo successo consecutivo in trasferta dopo le vittorie arrivate nelle settimane scorse sui terreni di gioco di Imolese e Vis Pesaro. Per la formazione di Punzi si tratta anche della quinta partita lontano dalle mura amiche conclusa senza subire reti.