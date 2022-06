Mercoledì 22 Giugno 2022, 06:50

Con un giorno di anticipo rispetto alla scadenza, fissata per oggi, la Viterbese ha presentato ieri mattina la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C negli uffici della Lega Pro a Firenze. Per i dirigenti del club gialloblù, quelle appena passate, sono state giornate piuttosto intense dato che per presentare la documentazione corretta la società di via della Palazzina ha dovuto far fronte a tutte le scadenze, anche economiche, previste. Una volta effettuato il primo step, adesso sono tre le altre scadenze a cui la società di via della Palazzina dovrà far fronte a partire già da oggi.

Dopo la decisione del presidente Marco Romano di lasciare la poltrona, con la carica che rimarrà vacante, la Viterbese dovrà dotarsi un nuovo organigramma societario. Probabilmente questo avverrà però dopo che Romano avrà trovato un nuovo socio a cui verrà con ogni probabilità offerta una delle due cariche di vicepresidente. L'altra sarà riservata ad un uomo di fiducia di Romano che resta comunque proprietario della società. La Viterbese si doterà però anche di un amministratore delegato. Anche questo ovviamente sarà un uomo di fiducia del presidente uscente.

La Viterbese dovrà poi cominciare ad allestire la squadra per la prossima stagione ed inizierà la propria campagna acquisti cercando di prendere degli under che abbiano però acquisito già un po' di esperienza nella categoria. Già ci sono stati contatti per l'attaccante Samuele Lovaglio, cresciuto nel Torino, e per il difensore di fascia destra Davide Manarelli di proprietà del Sassuolo con alle spalle già un campionato nel girone meridionale con la maglia della Paganese . Il direttore sportivo Mariano Fernandez potrebbe già portare i quattro giovani chiesti dalla società per l'inizio della preparazione precampionato che è prevista per la metà del prossimo mese. Una delle priorità per la società gialloblù è però anche quella di alleggerire il monte ingaggi che si aggira sul milione di euro circa.

Al momento la Viterbese si è liberata dei contratti dell'ex tecnico Giuseppe Raffaele e dei membri del suo staff e del difensore olandese classe 98 Junior Van Der Velden. Gli elementi legati alla Viterbese anche per la prossima stagione sono però circa quindici e il club gialloblù dovrà trovare loro una nuova squadra oppure accordarsi per una transazione che porti alla rescissione.