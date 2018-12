La Viterbese si butta via: contro il Trapani avanti 2-0 ma rimontata dall'ex Evacuo nel finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Viterbese gioca un grande primo tempo, accarezza il sogno dei tre punti, ma alla fine deve rinviare ancora una volta l'appuntamento con il primo successo stagionale. Contro il Trapani finisce 2-2: gialloblù avanti con due reti di Polidori nel primo tempo con la compagine allenata dal tecnico Stefano Sottili che spreca anche l'occasione del 3-0. Nella ripresa i siciliani crescono, ma Cenciarelli e compagni sembrano poter controllare senza affanni.La svolta in negativo arriva al 33' della ripresa quando il neo entrato Evacuo accorcia le distanze su errore del portiere Forte. Il grande ex non perdona e al 41' sigla anche il 2-2 finale che lascia l'amaro in bocca e non consente alla Viterbese di festeggiare il primo successo in campionato.VITERBESE (4-3-2-1): Forte; De Giorgi, Atanasov, Sini, De Vito; Damiani, Cenciarelli (87' Perri), Baldassin; Pacilli (76' Palermo), Vandeputte (75' Messina); Polidori (50' Roberti). A disp.: Micheli, Schaeper, Rinaldi, Milillo, Otranto, Bismark, Molinaro. All. Sottili.TRAPANI (4-3-3): Dini; Girasole (73' Aloi), Pagliarulo, Mulè (46' Silva), Scrugli (46' Toscano); Costa Ferreira, Taugourdeu, Corapi; Tulli (87' Dambros), Nzola (70' Evacuo), Golfo. A disp.: Ingrassia, Kucich, Scognamillo, Garufo, D’Angelo. All. Italiano.Arbitro: Amabile di Vicenza (Parrella-Mansi).Reti: 7', 42' Polidori, 80', 87' Evacuo.Note: ammoniti: Mulè, Costa Ferreira, De Vito.