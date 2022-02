La Viterbese si butta via: contro il Teramo da 2-0 a 2-3. Murilo si fa espellere e mercoledì c'è il Grosseto

Dopo due vittorie esterne consecutive la Viterbese cade in casa per mano del Teramo che sotto di due gol ribalta il risultato.

I gialloblù sbloccano il match dopo settantasei secondi, punizione dalla sinistra di Volpicelli e stacco perfetto di D’Ambrosio che di testa la mette sul palo lontano. Al 10′ destro al volo di Calcagni sugli sviluppi di calcio d’angolo, palla a lato. Al 25′ cross di Pavlev per Bianchimano che schiaccia di testa, Perucchini si distende e blocca a terra.

Al 33′ Adopo scappa sulla destra e mette al centro, Bianchimano anticipa tutti sul primo palo ma il suo destro viene respinto da un grande intervento di Perucchini. Al 36′ la Viterbese raddoppia, Volpicelli viene steso in area e Fiero concede il calcio di rigore, dal dischetto lo stesso Volpicelli apre il sinistro e spiazza Perucchini. Tre minuti più tardi il Teramo accorcia le distanze, Pavlev commette fallo in area e Arrigoni trasforma dal dischetto. Il primo tempo si chiude sul 2-1 per la Viterbese.

Al 48′ azione personale di Mungo che si presenta in area e prova il pallonetto con l’esterno del destro, palla fuori di poco. Al 52′ contropiede del Teramo concluso da Bernardotto che a tu per tu con Fumagalli incrocia il destro e fa 2-2. Al 76′ Iuliano calcia col sinistro dall’interno dell’area, Soprano in spaccata manda in angolo. All’80’ il Teramo si porta in vantaggio, altra ripartenza di Bernardotto che questa volta serve l’assist a De Grazia che controlla e col sinistro batte Fumagalli. Nei secondi finali espulso Murilo. Finisce 3-2 per il Teramo, mercoledì si torna in campo a Grosseto nel turno infrasettimanale valido per la ventisettesima giornata.

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D’Ambrosio, Ricci, Martinelli; Calcagni, Adopo (26′ st Semenzato), Megelaitis, Mungo (12′ st Iuliano), Pavlev (12′ st Urso); Volpicelli, Bianchimano. A disposizione: Bisogno, Polito, Murilo, D’Uffizi, Aromatario, Natale, Marenco, Alberico, Maffei. Allenatore: Punzi.

TERAMO (4-3-3): Perucchini; Bouah (28′ st De Grazia), Soprano, Pinto, Mordini, Fiorani (1′ st Iacoponi), Arrigoni, Rossetti, Rosso (28′ st D’Andrea), Bernardotto, Cisco (18′ st Hadziosmanovic). A disposizione: Agostino, Ndrecka, Malotti, Viero, Lombardo, Papaserio, Forgione, Montaperto. Allenatore: Guidi.

Arbitro: Adalberto Fiero di Pistoia

Marcatori: 2′ pt D’Ambrosio (V), 36′ pt rig Volpicelli (V), 39′ pt rig. Arrigoni (T), 7′ st Bernardotto (T), 35′ st De Grazia (T).

Note: angoli: 5-3 per la Viterbese; ammoniti: Pavlev, Ricci, Megelaitis, De Grazia; espulsi: Murilo; recuperi: 1’ pt; 3’ st.