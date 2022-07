Sabato 16 Luglio 2022, 04:05

Due amichevoli ufficiali e allenamenti a porte aperte a partire dal 25 luglio, quando la squadra si trasferirà a Canepina per la seconda parte del ritiro precampionato. Intanto il mercato è sempre in fermento e la Viterbese ha chiuso ieri una trattativa in piedi già da diversi giorni per l'arrivo del centrocampista classe 2000 Davide Di Cairano, che viene già da quattro campionati disputati in Serie D con la maglia del Cynthia Albalonga. Alla fine la società di via della Palazzina l'ha spuntata, avendo il sì del giocatore che era seguito anche da altre squadre di Serie C.

Davide Di Cairano è il quarto arrivo under di questa nuova campagna acquisti della Viterbese, dopo gli acquisti dei difensore Davide Manarelli e Antonio Vespa rispettivamente dal Sassuolo e dal Foligno e del centrocampista Simone Andreis giunto a titolo definitivo dalla Virtus Entella firmando un contratto che lo legherà alla società di via della Palazzina per le prossime due stagioni. L'intenzione della Viterbese è quella di tesserare giovani di prospettiva da poter poi valorizzare. "Quando saremo a Canepina avremo il piacere di accogliere i nostri tifosi che potranno assistere agli allenamenti della squadra". Ha precisato il direttore generale della Viterbese, Francesco Pistolesi. Al momento il preritiro della squadra allo stadio Enrico Rocchi si svolge a porte chiuse per problemi burocratici.

"Abbiamo organizzato due amichevoli ufficiali che si svolgeranno entrambe allo stadio Enrico Rocchi - precisa ancora Pistolesi - la prima il 31 luglio alle 17,30 con la Primavera della Roma. La seconda alle 18, il 13 agosto contro il Siena". Durante questo periodo, la squadra gialloblù disputerà anche altri allenamenti congiunti con compagini di categoria inferiore come dovrebbe già accadere il prossimo 23 luglio proprio alla fine della prima parte dellap reparazione. Intanto la squadra continua ad allenarsi allo stadio Enrico Rocchi agli ordini di Fabio Levacovich che è il vice del tecnico Giacomo Filippi, che con ogni probabilità inizierà a dirigere la squadra solamente a partire dalla seconda parte della preparazione a Canepina a partire dal prossimo 25 luglio.

Intanto, già lunedì prossimo il Collegio di Garanzia del Coni discuterà i ricorsi di Teramo e Campobasso che non sono state ammesse al campionato a causa di alcune irregolarità riscontrate dalla Covisoc. La bocciatura delle due squadre era stata poi ratificata dal Consiglio Federale lo scorso 8 luglio. A questo punto, i gironi e il calendario sia del campionato che della Coppa Italia potrebbero essere già resi noti nella prima settimana di agosto. Per quello che riguarda il campionato, la Viterbese sembra comunque destinata a tornare nel raggruppamento meridionale dopo che la scorsa stagione era stata inserita in quello centrale. Precedentemente la squadra gialloblù era stata inserita per tre stagioni di seguito nel girone Sud, che durante questa stagione dal punto di vista logistico dovrebbe comunque rivelarsi meno difficile rispetto al passato.