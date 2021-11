La Viterbese sfiora il colpo in casa della Reggiana: 3-3 con rammarico, ma la squadra cresce

La Viterbese torna con un punto dalla trasferta di Reggio Emilia, partita condita da sei reti che ha visto i gialloblù in vantaggio per quasi tutto l’arco dell’incontro.

Al 7′ la Viterbese sfiora il vantaggio, Iuliano sventaglia per Volpicelli che mette giù e premia l’inserimento di Calcagni che da posizione defilata calcia di prima intenzione colpendo il palo. La risposta della Reggiana arriva al 16′ corner dalla destra di Rossi e colpo di testa di poco alto di Zamparo. Al 21′ ancora Zamparo pericoloso da calcio d’angolo ma questa volta il suo colpo di testa finisce largo. Al 32′ Guglielmotti va via sulla destra e mette al centro, Zamparo colpisce di testa ma manda alto. Al 33′ la Viterbese si porta in vantaggio. Volpicelli entra in area e calcia col destro, Voltolini risponde ma la palla termina sui piedi di Iuliano che di destro firma lo 0-1. Al 45′ palo della Reggiana, Scappini dal lato corto dell’area incrocia il sinistro colpendo il legno alla sinistra di Daga.

Il primo tempo termina con i gialloblù avanti 1-0. Al 55′ azione personale di Volpicelli che va via sulla sinistra, entra in area e col mancino cerca il palo lontano, palla di poco a lato. Al 55′ Megelaitis intercetta palla a centrocampo e si invola verso la porta, triangola con Volpicelli e col sinistro fredda Voltolini. Al 61′ altra ripartenza della Viterbese, Volpicelli riceve al limite e calcia a giro col sinistro ma Voltolini vola togliendo la palla dall’incrocio dei pali. Al 72′ la Reggiana accorcia le distanze, corner dalla sinistra di Contessa e deviazione vincente di Lanini. Tre minuti più tardi Sorrentino trova il gol del 2-2 deviando in rete un corner battuto da Radrezza. Al 78′ pasticcio della difesa di casa, Pavlev si avventa sul pallone e viene steso in area da Voltolini. L’arbitro concede il calcio di rigore che Volpicelli trasforma per il nuovo vantaggio della Viterbese. All’83 Martinelli trattiene in area Zamparo, rigore per la Reggiana che lo stesso Zamparo trasforma per il 3-3. Finisce 3-3, domenica prossima i ragazzi di mister Punzi affronteranno la Virtus Entella al “Rocchi”.

REGGIANA (3-5-2): Voltolini; Luciani (16′ st Muroni), Camigliano, Cauz; Guglielmotti (25′ st Libutti), Radrezza, Sciaudone (8′ st Contessa), Rossi, Neglia (25′ st Sorrentino); Scappini (8′ st Lanini), Zamparo. A disposizione: Marconi, Chiesa, Anastasio, Cremonesi, Russo. Allenatore: Baresi.

VITERBESE (4-3-3): Daga; Pavlev, Marenco, D’Ambrosio, Urso; Calcagni, Megelaitis, Iuliano (35′ st Martinelli); Murilo, Volpe (43′ st Foglia), Volpicelli (43′ st Capanni). A disposizione: Bisogno, Fracassini, Simonelli, Ricchi, Zanon, Tassi, Van Der Velden. Allenatore: Punzi.

Arbitro: Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino.

Marcatori: 33′ pt Iuliano, 12′ st Megelaitis, 27′ st Lanini, 30′ st Sorrentino, 33′ st rig. Volpicelli, 38′ st rig. Zamparo.

Note: angoli: 14-0 per la Reggiana; ammoniti: Murilo, Adopo, D’Ambrosio, Daga, Martinelli; recuperi: 2’ pt; 6′ st.