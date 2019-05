La Viterbese sceglie Rigoli, primo allenamento sotto gli occhi di Camilli: obiettivo Monza

Pino Rigoli è il nuovo allenatore della Viterbese. Il tecnico ex Sicula Leonzio ha vinto il ballottaggio con Davide Dionigi e stamani ha diretto il primo allenamento a Grotte di Castro. La seduta, che si è svolta sotto gli occhi del presidente Piero Camilli e del direttore generale Diego Foresti, è servita per prendere confidenza con il gruppo. Un gruppo quasi al completo nonostante oggi la Viterbese sia impegnata, ore 14,30, nell'ultimo recupero di campionato in casa del Catanzaro.

In Calabria però sono andati in diciassette: nove elementi della formazione beretti e sette della prima squadra, compresi i portieri Forte e Demba. A guidare la Viterbese a Catanzaro ci sarà l'allenatore della beretti Alessandro Boccolini. L'obiettivo dichiarato ormai è quello della Coppa Italia: Rigoli durante la seduta ha spronato i suoi giocatori che da domenica scorsa vedono solo biancorosso.

