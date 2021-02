La Viterbese sbanca Bari: il primo gol di Murilo regala tre punti di prestigio ai gialloblù

La Viterbese l'ha fatto ancora e come lo scorso anno ha vinto a Bari. Sbancare lo stadio San Nicola per i gialloblù, sta diventando una piacevole consuetudine: a decidere il match in terra pugliese è stato un gol realizzato all'83' dal brasiliano Murilo che ha sfruttato al meglio un calcio d'angolo. La Viterbese ha meritato i tre punti: anzi, la sensazione è stata quella di una squadra anche troppo rispettosa di un Bari in evidente difficoltà fisica e mentale. Solo nella prima parte di gara il Bari ha dato la sensazione di poter spingere: due belle parate di Daga hanno respinto l'assalto dei galletti. Nella ripresa la partita è stata in mano ai gialloblù che hanno affondato il colpo nel finale portando a casa tre punti fondamentali che possono far iniziare un nuovo campionato senza più vista salvezza.

Bari (3-5-2): Frattali, Sabbione, Minelli, Perrotta, Ciofani, Maita, Bianco, De Risio, Semenzato (dal 43' s.t. Sarzi), Citro (dal 38' s.t. Candellone),. D'Ursi (dal 28's.t. Marras). All. Autieri.

Viterbese (4-3-3): Daga, Baschirotto, Camilleri (dal 18' s.t. Mbende), Markic, Bianchi, Salandria (dal 41' s.t. Sibilia), Bensaja, Adopo (dal 18's.t. Besea), Murilo, Tounkara (dal 41' s.t. Rossi), Bezziccheri (dal 33' s.t. Simonelli). All. Taurino.

Arbitro: Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

Reti: 83' Murilo.

