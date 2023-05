Lunedì 8 Maggio 2023, 04:10

Viterbese in fiducia riprende domani gli allenamenti, sperando che questa non sia l'ultima settimana di lavoro di questa stagione. Poiché è atteso per dopodomani il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni, che deciderà il futuro della squadra gialloblù, dandole la possibilità di poter disputare i playout salvezza contro i cugini del Monterosi, oppure confermare la retrocessione in Serie D giunta dopo l'ultima giornata di campionato lo scorso 23 aprile.

Intanto arrivano buone notizie dalla Primavera 2 che, grazie al successo in trasferta per 1-0 sul terreno di gioco della Salernitana grazie alla rete del solito Capparella in uno scontro diretto nella lotta per non retrocedere, ha ottenuto la salvezza con una giornata di anticipo. Ai giovani gialloblù sono arrivati via social anche i complimenti del presidente Marco Romano.

"Dopo la sofferenza e lo scoramento di sabato scorso e’ arrivata la felicità! Bisogna tenere duro nei momenti di difficoltà sempre! Mi sono emozionato al coro di ringraziamento che mi hanno fatto i ragazzi! Grazie!!" ha scritto il numero uno di via della Palazzina. Secondo le nuove regole, la categoria della Primavera non è legata a quella della prima squadra. E quindi i giovani gialloblù disputerebbero lo stesso campionato di Primavera 2 anche la prossima stagione, indipendentemente dal destino della squadra allenata da Giovanni Lopez. Ma è chiaro che una Viterbese che dovesse malauguratamente retrocedere in Serie D farebbe calare l'appeal anche della Primavera. Anche per questo resta fondamentale il verdetto di dopodomani.

Come ci si aspettava il tempo può essere un alleato per la Viterbese, poiché in questo periodo diversi giocatori apparsi negli ultimi mesi in ritardo di condizione stanno acquisendo la forma migliore. Nel test di venerdì scorso è disputato allo stadio Francioni di Latina contro nerazzurri locali tutta la squadra è apparsa in buona condizione e soprattutto è sembrata migliorata anche a livello mentale, avendo approcciato la partita nel giusto modo. Ha sorpreso favorevolmente la prova dell'attaccante Sulayman Jallow che, oltre a segnare una doppietta del primo tempo, è sembrato in netta sintonia con i meccanismi tattici della squadra che lo ha cercato in profondità sfruttando quelle che sono le sue caratteristiche migliori.

Questo periodo sarebbe anche importante per far rientrare a pieno regime anche gli infortunati delle ultime settimane, dando quindi la possibilità di una scelta più ampia al tecnico Giovanni Lopez in vista di un eventuale playout con i cugini. Sulla via del recupero anche il giovane Simone D’Uffizi che la settimana scorsa aveva accusato un leggero affaticamento muscolare.