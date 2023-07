Lunedì 3 Luglio 2023, 05:20

La Viterbese guarda ancora all'estero per costruire la squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie D. La società di via della Palazzina è interessata infatti all'attaccante camerunense, classe 1995, Richard Ebwelle che ha disputato l'ultima stagione con la maglia dell'Episkopi squadra militante nella Serie B greca. Nella stagione precedentea punta camerunense aveva sempre militato nella seconda serie ellenica però con la casacca del Pierikos. Richard Ebwelle è una seconda punta e quindi sarebbe la spalla ideale per l'attaccante centrale argentino Victor Gomez, nel caso in cui la Viterbese dovesse giocare con un attacco a due punte, ma eventualmente anche con un tridente offensivo. Il club gialloblù spera di poter ufficializzare Victor Gomez già nei prossimi giorni.

Quest'ultimo negli ultimi anni ha sempre militato nel campionato di Serie D. E la stagione scorsa, prima con la casacca del Derthona e poi con quella dell'Asti, ha messo a segno complessivamente 16 reti. Insieme a Gomez la Viterbese spera di poter ufficializzare al più presto anche il connazionale Tomas Basualdo Martinez, anche lui la scorsa stagione in Serie D prima con la Vibonese e poi con il team Nuova Florida. Basualdo è considerato nel centrocampista di grande quantità che quindi dovrebbe svolgere il ruolo di motorino del reparto. La Viterbese spera di chiudere a breve anche con il difensore colombiano Jorge Caicedo, che la scorsa stagione ha disputato il suo primo campionato italiano con la maglia della Vibonese sempre in Serie D.

Per quello che riguarda la destinazione dei giocatori della passata stagione in vista del prossimo campionato, l'attaccante Alessandro Marotta sembra vicino al Giugliano che era una delle squadre che lo aveva contattato poco dopo la fine della stagione. Alessandro Marotta sembrava poter restare a Viterbo anche in vista del prossimo campionato, poi però non è stato trovato l'accordo per far sì che l'attaccante disputasse la sua seconda stagione consecutiva con la casacca gialloblù. Dopo l'inizio della preparazione, una delle prime squadre con cui la Viterbese potrebbe disputare una partita amichevole dovrebbe essere il Grosseto.

Anche la compagine toscana, milita nel campionato di Serie D e potrebbe essere proprio una delle avversarie della squadra gialloblù nel prossimo campionato, dato che potrebbe essere inserita nello stesso girone.