La Viterbese ribalta la Ternana: al Rocchi i gialloblù vincono 2-1 e volano agli ottavi

Un rigore sbagliato, uno segnato, tre espulsi ma soprattutto la Viterbese che vince 2-1 ed elimina la Ternana dalla Coppa Italia di serie C.



Il secondo tempo del match rinviato lo scorso 30 gennaio per la neve, regala mille emozioni ai tifosi della Viterbese. Pacilli sbaglia il rigore del possibile pareggio, Polidori invece lo segna e costringe Bergamelli

al fallo da rosso. Con l’uomo in più la Viterbese domina e passa in vantaggio alla fine del primo tempo supplementare con Ngissah. Nel finale espulso proprio Ngissah è subito dopo Marilungo.



Nei minuti finali il Rocchi soffre, ma la Viterbese vince con merito e vola agli ottavi della manifestazione dove sfiderà il Teramo. Ultimo aggiornamento: 21:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA